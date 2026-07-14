Yüksel Aytuğ’dan Ahbap’a destek veren ünlülere çağrı: Özür dileyin
Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmada 120 milyon liralık para akışı, 990 milyon liralık bahis işlemi ve 390 milyon liralık kayıp iddiaları gündeme gelirken, deprem döneminde ünlü isimler üzerinden oluşturulan güven ağı da yeniden tartışmaya açıldı. Yüksel Aytuğ, devlet kurumlarını hedef alan kampanyalara destek veren sanatçılara sert çıkarak, “Buna bile bile lades denir. Halktan özür dilemeleri gerekiyor” dedi.
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada ortaya konulan mali hareketler, deprem döneminde dernek adına düzenlenen bağış kampanyalarını ve ünlü isimlerin verdiği desteği yeniden gündeme taşıdı.
Soruşturma kapsamında paylaşılan bilgilere göre, Ahbap üzerinden 120 milyon liralık usulsüz para akışı gerçekleştirildiği ve gayrimenkul işlemleri nedeniyle 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğu öne sürüldü.
Levent'in 2020-2026 yılları arasında bahis hesaplarında toplam 990 milyon liralık işlem yaptığı, bu işlemlerde 390 milyon lira kaybettiği belirtildi. Kumarhanede rulet oynarken kaydedildiği ifade edilen görüntüler de soruşturmanın ardından kamuoyuna yansıdı.
ÜNLÜ İSİMLERLE GÜVEN VİTRİNİ KURDU
Haluk Levent, 6 Şubat depremlerinin ardından oluşturduğu koordinasyon merkezinde sanat ve televizyon dünyasından çok sayıda tanınmış ismi bir araya getirmişti.
Levent, o dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kıvanç Tatlıtuğ'un yardım tırlarının bölgeye ulaştırılması için yetkililerle görüştüğünü, Özge Özpirinçci'nin yurt dışı temaslarını yürüttüğünü açıklamıştı.
Kamuoyunda güven gören isimlerin Ahbap çalışmalarında öne çıkarılması, derneğin görünürlüğünü artırmış ve yardım faaliyetlerine yönelik ilgiyi büyütmüştü.
DEPREM DÖNEMİNDEKİ PAYLAŞIMLAR ARŞİVDEN ÇIKTI
Felaketin oluşturduğu endişe ortamında bazı sanatçılar yalnızca yardım faaliyetlerine katılırken, bazı sosyal medya hesaplarından ise devlet kurumlarını yetersiz gösteren paylaşımlar yapıldı.
Ahbap'ın devletin yardım kuruluşlarına alternatif bir yapı gibi öne çıkarıldığı mesajlar, soruşturmanın ardından yeniden dolaşıma girdi. Deprem döneminde yardım çağrılarına destek veren ünlü isimlerin açıklamaları da kamuoyunda tartışılmaya başlandı.
A Haber'de Banu El'in sunduğu "Ajans Gün İçi" programına katılan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkındaki soruşturmayı değerlendirdi.
"PEK ÇOK KİŞİ SUSMUŞ GALİBA"
Sanat dünyasındaki birçok kişinin Haluk Levent'in geçmişte yaşadığı mali sorunları bildiğini savunan Aytuğ, şu ifadeleri kullandı:
''Halktan özür dileyin''
"Kesin ama pek çok kişi susmuş galiba. Zaten bilmemenin imkânı yok. Yani Haluk Levent'in ismi yıllardır mali olaylarla birlikte anılıyor. Yani konserine çıkmadan önce maliye görevlilerinin gelip baskın yaptığı, hesaplarını kontrol ettiği, hatta paralarına el koyduğu haberleriyle çalkalandı Türkiye. Hani kediye ciğer emanet etmek gibi bir şey oldu aslında."
Aytuğ, bazı sanatçıların devlete karşı sergilenen her tavrı muhalefet ve özgürlük olarak değerlendirdiğini öne sürdü.
"Ama malum bazı çevrelerin desteklediği, tırnak içinde yemlediği sanatçı müsveddeleri de her daim devlete karşı olan her şeyi desteklediklerinden dolayı, bunu da muhalefet ve özgürlük zannettikleri için bu olayı da tırnak içinde fırsat olarak değerlendirdiler."
"ALTERNATİF DEĞİL, YARDIMCI OLMALIYDI"
Haluk Levent'in deprem döneminde devletin köklü yardım kuruluşlarını töhmet altında bırakan açıklamalar yaptığını belirten Aytuğ, Ahbap'ın kamu kurumlarının rakibi gibi konumlandırılmaması gerektiğini söyledi:
"Haluk Levent, o üzücü deprem gerçeğinde hepimizin ciğeri yanarken devletin yardım kuruluşlarını, asırlık kuruluşları töhmet altında bırakan açıklamalarıyla gündeme geldi. Aslında Ahbaplara yardımcı olmalıydı; alternatif değil, rakip değil, sadece taşın altına konulan bir el olmalıydı."
Aytuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama ne yazık ki ülkemizde muhalefet böyle bir şey; hep yanlış algılanıyor, hep yanlış ortaya konuluyor. Her fırsatı değerlendirdikleri gibi bunu da ne yazık ki değerlendirdiler. Aynı olay Gezi olaylarında da söz konusuydu; sanatçı kisvesi altında çapulculara verilen desteği hepimiz bugün gibi hatırlıyoruz. Aynı olay Haluk Levent vakasında da maalesef tekrarlandı; çok acı, çok yazık."
"GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMİYOR"
Soruşturmadaki bahis hareketlerine de değinen Aytuğ, kumarın yol açabileceği maddi ve toplumsal zararlara dikkat çekti:
"Aslında bu olay ibretlik bir olay. Özellikle de kumara meyleden, bu konuda zaafı olan kişiler adına alınacak çok önemli dersler barındırıyor. Kumar öyle bir illet ki bir kuruştan 1 milyon dolara kadar bir yelpazede elinizde avucunuzda ne varsa onu sizden alan, çalan bir illet."
Aytuğ, büyük miktarda parayı yöneten kişilerin mali alışkanlıklarının önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:
"Bu konuda aczi olan insanların bu kadar büyük paralara hükmetmesinin sonunda da maalesef olay soruşturma aşamasında ama görünen köy kılavuz istemiyor. Bu ilişkiler zamanla ortaya çıkarılacaktır diye düşünüyorum. İbret alınması gereken toplumsal, sosyal bir vesika olduğunu da buradan dile getirmek istiyorum."
Aytuğ, yardım kuruluşlarına duyulan güvenin zarar görmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu olayın toplumda, ümit etmiyorum, hiç olmasını istemiyorum ama yardım kuruluşlarına güveni sarsabilecek bir düzeye ulaşmamasını ümit ediyorum. Bana göre halka, topluma en büyük zararı bu olacaktır."
"İYİ NİYETLİ KİŞİLER OLABİLİR"
Programda Banu El, deprem döneminde Ahbap'a destek veren bazı sanatçıların gelinen noktada "kandırıldık" yönünde açıklamalar yaptığını hatırlattı.
Aytuğ, Haluk Levent'e iyi niyetle destek veren isimlerin bulunabileceğini ancak bunların çoğunlukta olmadığını düşündüğünü söyledi:
"İçlerinde gerçekten Haluk Levent'in samimiyetine inanan iyi niyetli kişiler olabilir ama bunların çoğunlukta olmadığını düşünüyorum. Her olaya siyasi yaklaşan sanatçıların cepheler kurduğu maalesef bir coğrafyada yaşıyoruz."
"HÜKÜMETİN İCRAATLARINA SEKTE VURALIM MANTIĞI"
Bazı sanatçıların siyasi tutumla hareket ettiğini savunan Aytuğ, Ahbap'a verilen desteğin yalnızca insani gerekçelerle açıklanamayacağını öne sürdü:
"Az önce konuşmamın başında da belirttiğim gibi, 'Muhalefet olsun da nasıl olursa olsun, hükümetin icraatlarına bir sekte vuralım da bu hangi yolla olursa olsun' mantığı maalesef insanları bu hâle getirdi."
Aytuğ, soruşturma sonrasında gerçekten pişmanlık yaşayan sanatçıların da olabileceğini belirtti:
"İçlerinde mutlaka pişman olanlar, gerçekten samimi olarak pişmanlık duyanlar da vardır elbette ama ortada bir sicil var, biraz saflık da var. Hani herkes herkesi tanıyor bu camiada, kimin ne olduğunu herkes biliyor. Buna da bile bile lades denir diye düşünüyorum."
"HALKTAN ÖZÜR DİLEMELERİ GEREKİYOR"
Deprem döneminde Ahbap'a destek vererek vatandaşları derneğe yönlendiren sanatçılara çağrıda bulunan Aytuğ, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sanatçı arkadaşların çıkıp olanca samimiyetleriyle halktan özür dilemeleri gerektiğini düşünüyorum."
"BU HALKI KÜÇÜMSEYENLER BÜYÜK HATA İŞLER"
Programın son bölümünde muhafazakâr ve milliyetçi vatandaşlara yönelik kullanılan küçümseyici ifadeler gündeme geldi.
Aytuğ, Türk milletinin kendisine karşı kurulan yapılara nasıl karşılık verebildiğinin 15 Temmuz'da görüldüğünü belirtti:
"Vallahi çok doğru bir saptama Banu, senin yaptığın ama onlara bir şey olmuyor maalesef. Onlar gene unutkan bir coğrafyada yaşadığımız için bir iki ay böyle perde gerisine çekiliyorlar, ondan sonra kendi yollarını buluyorlar."
15 Temmuz'un 10. yıl dönümünün arifesinde olunduğunu hatırlatan Aytuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu halkın kendisine kasteden, kendisini aldatmaya çalışan, onun özgürlüğünü, demokrasisini, onun düşüncesini çalıp heba etmek isteyen zümrelere karşı nasıl kararlı bir mücadele ortaya koyduğunu da hepimiz 10 yıl önce o gecede gördük, hissettik, meydanlarda yaşadık."
Aytuğ, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Onun için bu halkı 'karnını kaşıyan', 'bidon kafalı', 'çobanla oyu bir olmaması gereken' zümreler gibi düşünenler maalesef büyük hata işler. Bunu da tarihe bir not olarak düşmek isterim."