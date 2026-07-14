Yüksel Aytuğ’dan Ahbap’a destek veren ünlülere çağrı: Özür dileyin





"PEK ÇOK KİŞİ SUSMUŞ GALİBA"

Sanat dünyasındaki birçok kişinin Haluk Levent'in geçmişte yaşadığı mali sorunları bildiğini savunan Aytuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Kesin ama pek çok kişi susmuş galiba. Zaten bilmemenin imkânı yok. Yani Haluk Levent'in ismi yıllardır mali olaylarla birlikte anılıyor. Yani konserine çıkmadan önce maliye görevlilerinin gelip baskın yaptığı, hesaplarını kontrol ettiği, hatta paralarına el koyduğu haberleriyle çalkalandı Türkiye. Hani kediye ciğer emanet etmek gibi bir şey oldu aslında."

''Halktan özür dileyin''

Aytuğ, bazı sanatçıların devlete karşı sergilenen her tavrı muhalefet ve özgürlük olarak değerlendirdiğini öne sürdü.

"Ama malum bazı çevrelerin desteklediği, tırnak içinde yemlediği sanatçı müsveddeleri de her daim devlete karşı olan her şeyi desteklediklerinden dolayı, bunu da muhalefet ve özgürlük zannettikleri için bu olayı da tırnak içinde fırsat olarak değerlendirdiler."

"ALTERNATİF DEĞİL, YARDIMCI OLMALIYDI"

Haluk Levent'in deprem döneminde devletin köklü yardım kuruluşlarını töhmet altında bırakan açıklamalar yaptığını belirten Aytuğ, Ahbap'ın kamu kurumlarının rakibi gibi konumlandırılmaması gerektiğini söyledi:

"Haluk Levent, o üzücü deprem gerçeğinde hepimizin ciğeri yanarken devletin yardım kuruluşlarını, asırlık kuruluşları töhmet altında bırakan açıklamalarıyla gündeme geldi. Aslında Ahbaplara yardımcı olmalıydı; alternatif değil, rakip değil, sadece taşın altına konulan bir el olmalıydı."

Aytuğ, sözlerini şöyle sürdürdü: