Haluk Levent ifadesinde resmen itiraf etti: Usulsüzlük yaptım! Ahbap soruşturmasında Haluk Levent tutuklandı

HALUK LEVET'E TUTUKLAMA TALEBİ

Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Buse Vurucu ve Yasin Meydaneri hakkında adli kontrol, Esin Günay hakkında ise ev hapsi talep etti.

Soruşturma kapsamında toplam 25 şüpheli hakkında farklı tedbir taleplerinde bulunuldu.

Talep İsimler Tutuklama Haluk Levent Tutuklama Zafer Yay Tutuklama Emrah Gödeniler Tutuklama Şehmus Baştuğ Tutuklama Halil Bostancı Tutuklama Mehmet Ulu Tutuklama Abdülcevat Özkan Tutuklama Kemal Öztünç Tutuklama Erhan Dökmeci Tutuklama Yusuf Can Ertit Tutuklama İlker Çetin Tutuklama Yeliz Kaya Tutuklama Ece Güner Tutuklama Sevda Kurt Tutuklama Nurdan Eriş Tutuklama Gonca Akdemir Tutuklama Ali Barış Kaya Tutuklama Müge Sözen Küçük Tutuklama Recep Sancak Adli kontrol Gülşen Öztürk Adli kontrol Merve Yılman Adli kontrol Tuğba Serbest Adli kontrol Buse Vurucu Adli kontrol Yasin Meydaneri Ev hapsi Esin Günay

HALUK LEVENT'İNDE ARALARINDA BULUNDUĞU 14 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 19 şüpheliden, Haluk Levent ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Avukat Ece Güner dahil 14 kişi tutuklandı.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER

Sıra Ad Soyad Durum 1 Haluk Levent TUTUKLANDI 2 Ece Güner TUTUKLANDI 3 İlker Çetin TUTUKLANDI 4 Nurdan Eriş TUTUKLANDI 5 Yusuf Can Ertit TUTUKLANDI 6 Kemal Ötünç TUTUKLANDI 7 Şehmuz Baştuğ TUTUKLANDI 8 Abdulcevat Özkan TUTUKLANDI 9 Emrah Gödeliner TUTUKLANDI 10 Erhan Dökmeci TUTUKLANDI 11 Halil Bostancı TUTUKLANDI 12 Mehmet Ulu TUTUKLANDI 13 Yeliz Kaya TUTUKLANDI 14 Zafer Yay TUTUKLANDI

HALUK LEVENT HAKKINDA HAZIRLANAN TUTUKLAMAYA SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen derneğin kurucusu Haluk Levent hakkında hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı.

Yazıda, derneğe yapılan bağışların kullanımı ve yönetimine ilişkin şüphelerin MASAK raporundaki tespitlerle kuvvetlendiği belirtildi.

Sevk yazısında, özellikle 2023 yılında meydana gelen depremlerin ardından AHBAP Derneği'ne yüksek miktarda bağış yapıldığı ve toplanan fonun milyarlarca liraya ulaştığı kaydedildi.

Toplanan yardımların kullanımına ilişkin koordinasyon ve organizasyonun genel olarak Haluk Levent tarafından yürütüldüğü belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Haluk Levent tarafından kurulan ve hukuken kamu yararına çalışan dernek vasfı taşımayan Ahbap Derneği'ne, özellikle 2023 yılında yaşanan deprem felaketi sonrası derin insani duygularla maddi yardımların yapıldığı, toplanan fonun milyarları bulan ciddi bir hacme ulaştığı ancak toplanan bu yardımların amacına ulaşma faaliyetlerinin tüm koordine ve organizasyonunun genel olarak şüpheli Haluk Levent tarafından yönetildiği, 2023 yılından sonra bu yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği…"

DERNEĞİN ÖZ VARLIĞININ EKSİLTİLDİĞİ İDDİASI

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte derneğin öz varlığının eksiltildiğine ve bazı taşınmazlarının elden çıkarıldığına ilişkin somut tespitler yapıldığı ifade edildi.

Sevk yazısında, bağış olarak gelen paralar ile dernek bütçesinden yapılan harcamaların belirlenmesine yönelik MASAK incelemesinin sürdüğü aktarılarak şu değerlendirmede bulunuldu:

"Derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında; Ahbap Derneği'nin öz varlığının eksiltildiğine ve taşınmazlarının elden çıkarıldığına dair somut tespitler yapıldığı, derneğe bağış olarak gelen miktarlar ile dernek bütçesinden sarf edilen miktarların tespitine dair MASAK araştırmasının ve delil toplama işlemlerinin çok yönlü olarak sürmekte olduğu anlaşılmıştır."

Savcılık, dosyadaki mevcut deliller, suçlamaların niteliği ve öngörülen cezanın üst sınırını dikkate alarak Haluk Levent'in tutuklanmasını talep etti.

Sevk yazısında, "Şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla; Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadeleri yer aldı.

Gözaltına alınan Haluk Levent'in ilk ifadesi ortaya çıktı!

LEVENT'İN EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyette verdiği iki ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Levent, isnatları reddetti. Ancak derneğin mali yönetimi, banka hesapları, borsa işlemleri, çek ve senetler ile 80 milyon liralık para hareketine ilişkin dikkat çekici kabullerde bulundu.

"AHBAP'A 2023'TE 4,3 MİLYAR LİRA BAĞIŞ GELDİ"

Haluk Levent, 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneğine 2023 yılında yaklaşık 4 milyar 300 milyon lira bağış geldiğini söyledi.

Bu paranın yaklaşık 4 milyar lirasının aynı yıl içerisinde harcandığını söyleyen Levent, bağışların neredeyse tamamının iki yıl içinde deprem bölgesindeki faaliyetlerde kullanıldığını öne sürdü. Levent, yardım faaliyetlerine ilişkin faturaların ve teslim belgelerinin ilgili kamu kurumlarında bulunduğunu belirtirken, soruşturmaya konu olan mali sorunların 2026 yılında başladığını iddia etti.

ŞOFÖRÜ KUMARI İTİRAF ETMİŞTİ Levent'in şoförü Çetin, hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini, Ankara'da yüklü miktarda nakit taşıdığını, talimatların WhatsApp üzerinden iletildiğini ve Kıbrıs'ta 1-2 milyon liralık kumarhane jetonlarının kendi hesabı üzerinden alındığını beyan etti.

"BORSADA İŞLEM YAPMAK GİBİ BİR ZAAFIM VAR"

İfadesinde borsa işlemlerine yer ayıran Levent, borsada işlem yapmasını "zaaf" olarak nitelendirdi. Deprem döneminin kendisine getirdiği ekonomik maliyetler nedeniyle daha fazla borsa işlemi yaptığını ve daha büyük riskler aldığını söyleyen Levent, bu süreçte yüksek miktarda borçlandığını kabul etti.

Levent, "Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım" ifadelerini kullandı.

Ahbap Derneğinin parasını borsada kullandığı iddiasını reddeden Levent'in, kendi adına banka hesabı kullanmadığını ve başka kişiler adına kayıtlı hesapları yönettiğini açıklaması ise soruşturmadaki şüpheli para hareketlerini gündeme getirdi.