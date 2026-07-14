6 HELİKOPTER VE 4 UÇAK DESTEK VERDİ Sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Söndürme çalışmalarına 6 helikopter ve 4 uçak destek verdi. Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangının "büyük ölçüde" kontrol altına alındığı bildirildi.

Gürçamlar Mahallesi Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin karadan müdahalesi sürdü.

Milas'ta orman yangını (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Açıklamada, "Gece boyunca aralıksız sürdürdüğümüz mücadelemiz, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor. Yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

VALİ AKBIYIK BÖLGEDE

Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan ve koordinasyon çalışmalarını yerinde denetleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının 14 Temmuz günü saat 17.03 sıralarında başladığını belirtti.

İl genelinde 6 farklı yangınla mücadele edildiğini aktaran Vali Akbıyık, "O esnada Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz Ortaca ve Kavaklıdere'deki yangınlar dahil olmak üzere 3 farklı yangına aynı anda müdahale ediyordu. Bugün çıkan toplam 6 yangından diğer 5'i kontrol altına alındı. Buradaki mücadelemiz ise devam ediyor." dedi.

"1120 VATANDAŞIMIZ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ"

Hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının yüzde 30'un altına düşmesinin yangının yayılmasında etkili olduğunu vurgulayan Vali Akbıyık, meteorolojik şartların önümüzdeki günlerde de hassasiyetini koruyacağını ifade etti.