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Bakan Kurum'dan 15 Temmuz mesajı: "Tanklar vatan sevgisine yenildi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. FETÖ'nün darbe girişiminin millet iradesi karşısında başarısızlığa uğradığını vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde o gece bir kahramanlık destanı yazıldığını belirten Kurum, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

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Bakan Kurum'dan 15 Temmuz mesajı: "Tanklar vatan sevgisine yenildi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Kurum, 15 Temmuz gecesinde milletin iradesiyle darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirterek, o gece verilen mücadelenin Türkiye'nin demokrasi tarihine geçen bir destan olduğunu ifade etti.

"TANKLAR VATAN SEVGİSİNE YENİLDİ"

Açıklamasında 15 Temmuz gecesine dikkat çeken Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz'da tanklar vatan sevgisine, vesayetçiler milli iradeye yenildi, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kahramanlık destanı yazıldı."

Murat Kurum (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Murat Kurum (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ ANDI

15 Temmuz gecesi devletine ve milletine sahip çıkan vatandaşların fedakarlığını vurgulayan Kurum, darbecilere karşı direnen şehit ve gazileri de unutmadı.

Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"O ihanet gecesinde devletinin ve milletinin istikbali için darbeci alçaklara direnen, vatanını müdafaa eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

Bakan Kurum'dan 15 Temmuz mesajı: "Tanklar vatan sevgisine yenildi"-3

"RABBİM BİR DAHA BÖYLE İMTİHANLAR YAŞATMASIN"

Bakan Kurum, paylaşımını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamladı.

"Rabbim bu güzel ülkeye ve millete bir daha böyle imtihanlar yaşatmasın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."

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