Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı.

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen aralarında Çankaya Belediye Başkanı Güner'in de bulunduğu şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Takvim.com.tr soruşturmanın detaylarını gün yüzüne çıkarmıştı.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Güner savcılık ifadesinde Çankaya Belediye Başkanlığı görevinden önce serbest avukatlık yaptığını ifade ederek, "2024 yılı yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı olarak seçilmem üzere avukatlık yapmayı bıraktım. Benim belediyedeki işlerle ilgili olarak özellikle ihale konularıyla tek tek ilgilenmem mümkün değildir. Ne görev tanımımda böyle bir şey vardır ne de ihalelerle ilgili sorumluluğum vardır. İlgili müdürlükler hazırlıkları yaparak ihale konularıyla ilgili mali hizmetler müdürlüğünden talepte bulunur, mali hizmetler müdürlüğü merkezi satın alım bürosu da ihaleleri gerçekleştirir. Ancak ben aşağıda izah edeceğim adli ve idari soruşturmalar sürecinde edindiğim bilgilere göre sorularınızı yanıtlamak istiyorum. Müştekinin iddialarına konu ihalelere katılmadığı ve bu ihalelerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin şikayetleri ile ilgili olarak; açık ihale usulüyle düzenlenen 2024/1152731 ihale kayıt numaralı ihalede, Çevre Şehircilik Bakanlığının şantiye tahsis işlemlerini devam etmesi ve bu konunun belirsizlik yaratması ayrıca benden önce planlanması yapılan konteyner alım sürecinde yine aynı şekilde ihale sürecinin devam etmesi sebebiyle gecikme yaşanmış ve bu sebeple çöp toplama işlerinin aksamaması için pazarlık usulüyle 2024/1083351 ihale kayıt numaralı ihale 2 ay süreyle sınırlı olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Bunun sebebi açık ihale usulünde sürecin uzun sürmesi ve pazarlık usulünde işlemlerin hemen tamamlanabilir olmasıdır. Çöp toplama işi halk sağlığını etkileyen önemli bir iş olduğundan gecikme durumu düşünülemezdi. Bu ihaleye müşteki şirketin neden davet edilmediği ya da davet edilen şirketlerin neye göre belirlendiği hususunda herhangi bir bilgim yoktur. Bu konuda bir görevim ve yetkim de bulunmamaktadır" diye konuştu

CHP'li Çankaya Belediyesi'ne büyük operasyon!

'ÜZERİMİZE İFTİRA ATILMAKTADIR'

Gizli tanık beyanının sorulması üzerine Güner, "Emre Doğan isimli şahıs partiden arkadaşımdır. Kendisiyle uzun yıllardır tanışırız. Çankaya Belediyesinde Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisiyle samimiyetim bu şekildedir. Gizli tanık beyanlarını kesinlikle kabul etmiyorum. Herhangi bir dayanaktan yoksun ve soyut niteliktedir. Emre Doğan bahsedildiği üzere belediyemizde bir görevi ve yetkisi bulunmamaktadır. Üzerimize iftira atılmaktadır. Emre Doğan'ın görüşüp görüşmediğini bilmiyorum. Ben daha önce de bahsettiğim gibi soruşturmaya konu şirket yetkilileriyle görüşmedim kendilerini tanımam. Dosyada şüpheli olarak bulunan Ferit Onuş isimli şüpheli ile 2022 yılında İstanbul'da Radisson Otelde nasıl ortak baz verdiğimizi bilmiyorum. Bunun tamamen tesadüf olduğunu düşünüyorum. Ben o tarihte serbest avukatlık yapıyordum. Belediye başkan adaylığı söz konusu değildi. Bu şahsı bugün bile tanımıyorum" dedi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

"EXCEL'İ VAR BENDE ONU MU ATAYIM?"

Soruşturma dosyasına giren ve kamuoyuna yansıyan yazışmalarda Hüseyin Can Güner'in Turgut Koç'a, "125.132.625,68... Son yapılan 20 ile beraber. Hepsi kapanmış oldu. Geriden kalmadı." şeklinde mesaj gönderdiği görülmüştü.

Koç'un, "Sil abi... Ama toplam bu değil bildiğim kadarıyla." yanıtını vermesi üzerine Güner'in, "Excel'i var bende, onu mu atayım?" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.

Yazışmaların devamında ise Güner'in, "Niye atayım, inanmıyor musun bana?" şeklindeki mesajı da soruşturma dosyasına yansıyan dikkat çekici ayrıntılar arasında yer almıştı.

İfadesiyle yazışmaları çelişti!

"İHALELERİN HAZIRLANIŞI VE YAPILMASINDAN BİLGİM VE İLGİM YOKTUR"

İhale alım usulü ile ihaleyi gerçekleştirecek firmaların belirlenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Güner, "Görev sürem boyunca görev ve sorumluluğum itibarıyla ihale ve alım işlemleri benim belirlediğim süreçler değildir.

İlgili müdürlüklerce hazırlıklar ve usulleri yapıldıktan sonra mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından ihaleleri yapılır.

Bu benden önce de aynı şekilde işleyen usul, benden sonra da devam etmektedir. İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kriter belirlemedim" dedi.

İHALE YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

"İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur" diyen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in, tutuklu iş insanı aynı zamanda CHP'li Veli Ağbaba'nın yakını Turgut Koç'la yazışmaları ortaya çıkmıştı.

Turgut Koç'un bu mesaja, "Sil abi, OK. Ama toplam bu değil bildiğim kadarıyla, bakacağım" yanıtını vermesi üzerine Güner, "Excel'i var bende, onu mu atayım?" diye sordu. Koç ise "Olur abi, iyi olur" karşılığını vermişti.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel