Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD derinliğini açıkladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı, yerin 8,53 kilometre derinliğinde kaydedildi.

DEPREMİN MERKEZİNE EN YAKIN YERLEŞİMLER

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri Karahüyük, Evri, Akdemir, Ördekdede ve Cennetpınarı oldu.

Bölgede yapılan ilk kontrollerin ardından, deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Diyar Oktuay Takvim.com.tr Güncel