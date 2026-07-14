Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD derinliğini açıkladı
AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yüzeye yakın bir noktada, 8,53 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından yetkililerden gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı, yerin 8,53 kilometre derinliğinde kaydedildi.
DEPREMİN MERKEZİNE EN YAKIN YERLEŞİMLER
Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri Karahüyük, Evri, Akdemir, Ördekdede ve Cennetpınarı oldu.
Bölgede yapılan ilk kontrollerin ardından, deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
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