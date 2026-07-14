CHP'li Hüseyin Can Güner dahil 30 şüpheliye tutuklama talebi
CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 31 şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
31 ŞÜPHELİ İÇİN EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama, el koyma işlemi yapıldı. 31 şüpheli gözaltına alındı.
31 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.