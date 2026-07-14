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Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a "geçmiş olsun" telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce rahatsızlanarak tedavi gören ve taburcu edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a "geçmiş olsun" telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan ve taburcu edilen Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Başkan Erdoğan (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan, sağlık durumu nedeniyle tedavi gören Erhürman'a acil şifalar dileyerek geçmiş olsun temennilerini iletti.

(KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Erhürman, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlığın ardından hastanede tedavi altına alınmış, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edilmişti.

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