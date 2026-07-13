İmamoğlu’nun bilirkişi davasında yeni savcı ek süre istedi: Duruşma 8 Aralık 2026'ya ertelendi
Kamuoyunda “bilirkişi davası” olarak bilinen ve Ekrem İmamoğlu hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla yürütülen yargılamada karar çıkmadı. Duruşma savcısının değişmesi yargılama sürecini uzattı. Yeni savcı mütalaa için ek süre istedi. Mahkeme heyeti talebi yerinde bularak duruşmayı 8 Aralık 2026 tarihine bıraktı. Soruşturma İmamoğlu cephesinin Satılmış B. isimli bilirkişi hakkındaki iddiaları sonrasında başlatılmıştı.
Yolsuzluk ve casusluk suçlamalarıyla cezaevinde bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "bilirkişi" davasına bugün devam edildi.
İmamoğlu avukatları mahkemenin daha önce belirttiği ön ödeme işlemini tamamladı. Duruşma savcısının değiştiği davada yeni savcı dosyayı incelemek amacıyla ek süre talep etti.
Mahkeme heyeti talebi kabul ederek duruşmayı 8 Aralık 2026 tarihine erteledi.
NE OLMUŞTU
Önceki duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklamıştı.
İddianamede yer alan Türk Ceza Kanunu 277. maddesindeki "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçunun oluşmadığını savunan savcı eylemin yalnızca TCK 288. maddesinde düzenlenen "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirilebileceğini vurguladı.
Mahkeme heyeti söz konusu suçun ön ödeme kapsamında bulunduğunu belirterek eksik işlemlerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 13 Temmuz 2026 tarihine ertelemişti.
GERÇEK DIŞI BİLGİYLE BİLİRKİŞİYİ HEDEF GÖSTERDİ
Soruşturma süreci Ekrem İmamoğlu tutuklanmadan önce düzenlediği "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısındaki iddiaları üzerine başlamıştı.
İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki belediyelere yönelik soruşturmalarda "aynı bilirkişinin görevlendirildiğini" öne sürdü. Açıklamada "Satılmış B." isimli bilirkişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İETT, İSFALT ve Esenyurt ile Beşiktaş belediyelerine ilişkin soruşturmalarda görev aldığını iddia etmişti.
Açıklamaların ardından İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.
İlber Ortaylı'nın eşyalarının satıldığı iddiası gündem oldu
73 ilde uyuşturucu operasyonu