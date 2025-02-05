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Tehditler savurmuştu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 16:31 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 16:42
Tehditler savurmuştu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

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    Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle İstanbul'un ilçelerinde patlak veren ve bir ucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerine dokunan ihale ve rüşvet skandalları sonrası siyaseten çıkmaza girdi. Adaylık için her yolu deneyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çıkışı yargı mensuplarına parmak sallayarak aradı.

    AKIN GÜRLEK'İN AİLESİNİ TEHDİT ETTİ
    CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin konuşan 20 Ocak'ta bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i evlatları üzerinden hedef aldı.

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    "EVLATLARINI KİMSE EVDEN ALMASIN..."
    20 Ocak'ta CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin konuşan İmamoğlu, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun sözüm ona... 7-8 tane polisle evine yine baskın yapıyorsun... Neymiş bizim gözümüzü korkutmakmış amacın senin milletin gözünü korkutmak. Biz var ya senin evlatlarının bile bu muamelelerden kurtarmak için sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız bunu unutma! Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına biri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe kimse evden almasın..." ifadeleriyle Akın Gürlek ve ailesini hedef aldı.

    İDDİANAME DÜZENLENDİ
    Ekrem İmamoğlu hakkında, Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmasının ardından "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

    İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadelerde suç içerikli ifadeler olduğunun tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    Halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yapan Akın Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu anımsatılan iddianamede, Gürlek'in görev yaptığı dönemlerde ve halen terör örgütü DHKP/C başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği kaydedildi.

    Gürlek'in terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayımlanarak tehdit edildiğine dikkati çekilen iddianamede, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmasıyla Gürlek'i hedef göstererek, "terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme" suçunu işlediği ifade edildi.

    İddianamede, İmamoğlu'nun aleni şekilde kullandığı söylemlerin, kamu görevini sürdüren mağdur Akın Gürlek'i küçük düşürmeye yönelik ve küçültücü ifade niteliğinde olduğu vurgulandı. Söz konusu ifadenin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, suça konu ibare ve konuşmanın da ayrıca bir bütün halinde kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı, eylemin ifade hürriyeti bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

    İmamoğlu'nun konuşmasında Başsavcı Gürlek ve aile yakınlarının hedef alındığı, zarara veya kötülüğe uğratılacağını içeren ifadeler kullanıldığı aktarılan iddianamede, "Fiilin mağdur üzerinde korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olduğu, bu haliyle şüphelinin tehdit suçunu işlediği anlaşılmıştır." değerlendirmesi yer aldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    MEMURİYET HİZMETLERİNDEN YOKSUN BIRAKILMASI TALEBİ
    İddianamede, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında ise mahkemelerde bilirkişi olarak görevli kişilerden birini, görevli tek bilirkişi gibi göstererek gerçeğe aykırı şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstererek ve bu amaçla ismini de açıklayarak "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs etmek" suçunu işlediği tespitine ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

    İki olay bir arada değerlendirildiğinde Ekrem İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığının değerlendirildiği ifade edildi.

    7 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR
    İddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep edildi.

    İddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

    Mahkeme heyetinin incelemesi sürüyor.

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