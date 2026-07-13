İlber Ortaylı'nın eşyalarını satışa çıkaran kızı Tuna Ortaylı kararından döndü: "Başka bir şey satmayacağım"
Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı'nın bazı kişisel eşyalarının kızı Tuna Ortaylı tarafından ikinci el satış grubunda satışa çıkarıldığı iddia edildi. İddiaların sosyal medyada gündem olmasının ardından Tuna Ortaylı açıklama yaparak satıştan elde edilecek gelirin TEMA Vakfı'nın babası adına oluşturacağı hatıra ormanına aktarılmasının amaçlandığını söyledi. Gelen tepkiler üzerine satışların durdurulduğunu duyuran Ortaylı, ayrıca İstanbul'da kapatılması gereken 7 ev bulunduğunu belirtti.
Tedavi gördüğü hastanede 13 Mart'ta 78 yaşında hayatını kaybeden tarihçi İlber Ortaylı'nın bazı kişisel eşyalarının ikinci el satış gruplarında satışa çıkarıldığı iddia edildi.
İddialara göre satışa sunulan objeler arasında çay fincanları, kupalar, vazolar ve reçellikler yer aldı. Söz konusu ürünlerin yaklaşık 200 ila 600 TL arasında fiyatlarla alıcıya sunulduğu öne sürüldü.
KIZI TUNA ORTAYLI'DAN AÇIKLAMA GELDİ
İddiaların kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Tuna Ortaylı, satışların yapıldığı WhatsApp grubunda bir açıklama paylaştı.
Ortaylı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Grubu kendi kişisel saçmalıklarımla meşgul etmek istemezdim, ancak görüyorum ki burada yaptığım paylaşımların ekran görüntüsünü alıp haber yapmakta bir sakınca görülmemiş. O zaman ben de bir açıklamasını yapayım."
"BABAMIN SADECE İSTANBUL'DA KAPATILMASI GEREKEN 7 TANE EVİ VAR"
Tuna Ortaylı, satış kararının nedenini babasına ait eşyaların bulunduğu evlerle ilgili süreci anlatarak açıkladı.
Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Babamın sadece İstanbul'da kapatılması gereken 7 tane evi var; bu evlerde kutsalı saydığım çalışma masaları ve kitapları dışında, çoğunu kendi aldığı ya da bazıları hediye gelen ve aile/yakın dostlar arasında dağıtılan anı/yadigar kalacak şeyler dışında artan bir sürü obje oldu."
"HATIRA ORMANINA KATKI OLSUN DİYE SATIŞA ÇIKARDIM"
Tuna Ortaylı, satıştan gelir elde etme amacının kişisel olmadığını savunarak şu açıklamayı yaptı:
"Bunları da TEMA Vakfı yakın zamanda adına bir hatıra ormanı açacağı için, o objeler çöpe gideceğine böyle bir şeye katkısı olsun diye düşünüp buradan satışa çıkarmıştım."
İddiaların ardından gelen tepkiler üzerine satışların durdurulduğunu da duyurdu.
"BABAM ÇAY FİNCANLARIYLA DEĞİL, KİTAPLARIYLA ANILMAK İSTERDİ"
Tepkilere de değinen Tuna Ortaylı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Tabii hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı memleketimizde şimdi de babasının malını sağa sola satan vefasız kızı olmakla itham ediliyorum. Neyse orası önemli değil, bu vesileyle gruptan başka bir şey satmayacağım."
Ortaylı, babası adına bir kütüphane kurulacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Babam adına bir kütüphane kuracağız, çünkü kendisi bir akademisyen olarak çay fincanlarıyla değil ama kitaplarıyla anılmak isterdi."