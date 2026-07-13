İlber Ortaylı'nın eşyalarını satışa çıkaran kızı Tuna Ortaylı kararından döndü: "Başka bir şey satmayacağım"

İlber Ortaylı ve kızı Tuna Ortaylı

Ortaylı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Grubu kendi kişisel saçmalıklarımla meşgul etmek istemezdim, ancak görüyorum ki burada yaptığım paylaşımların ekran görüntüsünü alıp haber yapmakta bir sakınca görülmemiş. O zaman ben de bir açıklamasını yapayım."

"BABAMIN SADECE İSTANBUL'DA KAPATILMASI GEREKEN 7 TANE EVİ VAR"

Tuna Ortaylı, satış kararının nedenini babasına ait eşyaların bulunduğu evlerle ilgili süreci anlatarak açıkladı.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Babamın sadece İstanbul'da kapatılması gereken 7 tane evi var; bu evlerde kutsalı saydığım çalışma masaları ve kitapları dışında, çoğunu kendi aldığı ya da bazıları hediye gelen ve aile/yakın dostlar arasında dağıtılan anı/yadigar kalacak şeyler dışında artan bir sürü obje oldu."