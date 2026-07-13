FETÖ’nün MEB, finans ve emniyet mahrem yapılanmalarına 13 ilde operasyon: 78 şüpheli gözaltında, 9,7 milyon TL ele geçirildi

Yapılan operasyonda 985 kilogram uyuşturucu, 1 milyon 639 bin 239 uyuşturucu hap ele geçirildi.

935 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre son 2 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince operasyonlar düzenlendi. 73 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 1780 şüpheliden 935'inin tutuklandığı bildirildi. Bu kapsamda 985 kilogram uyuşturucu, 1 milyon 639 bin 239 uyuşturucu hap ele geçirildi.