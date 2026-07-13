FETÖ’nün MEB, finans ve emniyet mahrem yapılanmalarına 13 ilde operasyon: 78 şüpheli gözaltında, 9,7 milyon TL ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, son 2 haftada 73 ilde düzenlenen büyük çaplı uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 1780 şüpheliden 935'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 985 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 639 bin 239 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, 73 ilde uyuşturucu operasyonlarında 935 kişinin tutuklandığını bildirdi.
935 KİŞİ TUTUKLANDI
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre son 2 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince operasyonlar düzenlendi. 73 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 1780 şüpheliden 935'inin tutuklandığı bildirildi. Bu kapsamda 985 kilogram uyuşturucu, 1 milyon 639 bin 239 uyuşturucu hap ele geçirildi.
73 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlar, il emniyet müdürlükleri tarafından toplam 73 ilde gerçekleştirildi. Dev operasyona 2 bin 670 ekip, 6 bin 675 personel, 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği katıldı.
Gözaltına alınan 1780 şüpheliden 935'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 224 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.73 ilde uyuşturucu operasyonu: 1780 şüpheli yakalandı
UYUŞTURUCUYA YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Bakanlık açıklamasında, uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılık şu sözlerle vurgulandı:
"Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz."
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