İfadesiyle yazışmaları çelişti! Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ihale tezatı

OPERASYONDA NELER YAŞANDI? Sabah saatleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Çankaya Belediyesine operasyon düzenlendi. Gözaltı kararları: Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İlk gözaltılar: Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı. Güner'den açıklama: Yurt dışında bulunan Güner, önceden planlanan programı kapsamında birkaç saat içinde Ankara'da olacağını ve ilgili makamları bilgilendirdiğini açıkladı. Havalimanında gözaltı: Güner, KKTC dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 kişi, 'Suç örgütü kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı.

İFADESİNDE MAL VARLIKLARINI AÇIKLADI

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Geçimini nasıl sağladığı ve mal varlığı sorulan Güner, "Belediye başkanı maaşı ve belediye meclisi huzur hakkından gelen miktarlarla sağlamaktayım. Ayrıca mirastan intikal eden bir daireden kira gelirim vardır.

İkamet adresini beyan olarak verdiğim konut adıma kayıtlıdır. Keçiören ilçesinde mirastan intikal ettiğini beyan ettiğim dairenin 3/4 hissesi, İzmir ili Seferihisar ilçesinde 500 metrekare arsa, 06 plakalı Hyundai Bayon marka araç adıma kayıtlı olup annem tarafından kullanılmaktadır.

Bu gayrimenkullerin ve taşınır malların tamamı belediye başkanı olarak seçilmemden önce olan mal varlıklarıdır. Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmiştirler.

İş Bankası, VakıfBank, Finansbank ve Akbank'ta kredi kartlarım ve hesaplarım aktiftir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi huzur hakkı için Garanti Bankası'ndan hesap açıldı. Kripto hesabım yoktur" ifadelerini kullandı.