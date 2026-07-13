Türkiye ve KKTC'den AB'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi kararına tepki: "Taraflı tutum kabul edilemez"
Avrupa Komisyonu'nun yeniden bir "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atamasının ardından Türkiye ve KKTC'den peş peşe açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, AB'nin Kıbrıs konusunda tarafsızlığını yitirdiğini belirtirken, KKTC Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu atamayı "provokatif bir adım" olarak nitelendirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu'nun yeniden bir "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Keçeli, söz konusu atamayı AB'nin iç meselesi olarak değerlendirdiklerini belirterek, Avrupa Birliği'nin 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni üyeliğe kabul etmesiyle Kıbrıs meselesindeki tarafsızlığını kaybettiğini ifade etti.
"AB'NİN TARAFGİR TUTUMU SÜRÜYOR"
Keçeli açıklamasında, Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarının Kıbrıs konusundaki yaklaşımına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:
"Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarının, Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz."
Yeni atanan temsilcinin, Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak Ada'daki gerçekler temelinde, egemen eşit iki devlet arasında yürütülecek müzakerelerle mümkün olacağını kavraması yönünde çaba göstermesi beklentisini de dile getirdi.
KKTC: PROVOKATİF BİR ADIM
KKTC Dışişleri Bakanlığı da Avrupa Komisyonu'nun Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'yu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tavsiyesiyle sözde "Kıbrıs Özel Temsilcisi" olarak görevlendirmesine yazılı açıklamayla tepki gösterdi.
Açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmadan gerçekleştirilen atamanın kabul edilemez olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmaksızın ve Kıbrıs Türk halkı yok sayılarak yapılan bu atama provokatif bir adım olup Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusuna dair taraflı tutumunu bir kez daha gözler önüne sermektedir."
"OLDUBİTTİ GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALACAK"
KKTC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte hareket ederek Kıbrıs Türk tarafı üzerinde baskı kurmaya çalıştığını savundu.
Açıklamada, "AB'nin GKRY ile hareket ederek Kıbrıs Türk tarafı üzerinde baskı kurmaya ve bir oldubitti oluşturmaya yönelik girişimleri sonuçsuz kalmaya mahkumdur." ifadelerine yer verildi.
"ÇÖZÜM EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE MÜMKÜN"
Bakanlık açıklamasında, Kıbrıs meselesinde kalıcı ve gerçekçi bir çözümün iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı iş birliğiyle mümkün olacağı vurgulandı. Ayrıca Avrupa Birliği'nin sürece yapıcı katkı sunabilmesi için Kıbrıs Türk halkına yönelik siyasi, ekonomik ve kültürel kısıtlamaları kaldırması gerektiği ifade edildi.
Son olarak, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü tanınmadığı sürece AB'nin tek taraflı adımlarının Kıbrıs Türk halkı tarafından yok hükmünde kabul edileceği belirtildi.
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