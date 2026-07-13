Türkiye ve KKTC'den AB'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi kararına tepki: "Taraflı tutum kabul edilemez"

"ÇÖZÜM EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE MÜMKÜN"

Bakanlık açıklamasında, Kıbrıs meselesinde kalıcı ve gerçekçi bir çözümün iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı iş birliğiyle mümkün olacağı vurgulandı. Ayrıca Avrupa Birliği'nin sürece yapıcı katkı sunabilmesi için Kıbrıs Türk halkına yönelik siyasi, ekonomik ve kültürel kısıtlamaları kaldırması gerektiği ifade edildi.

Son olarak, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü tanınmadığı sürece AB'nin tek taraflı adımlarının Kıbrıs Türk halkı tarafından yok hükmünde kabul edileceği belirtildi.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel