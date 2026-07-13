Kollarını çocuk yaşta kaybeden Yusuf Akgün, ağzıyla çizim yaparak KAAN, Atmaca ve Cirit projelerinde görev aldı
Iğdırlı Yusuf Akgün, 5 yaşında çobanlık yaparken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralandı. İki kolunu kaybetti. Ama o asla yılmadı. Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yetişen Akgün, Hava Kuvvetleri Komutanlığının resim yarışmasında birinci olduktan sonra mühendislik ve tasarım eğitimi aldı. Bugün yerli savunma projelerinde görsel modelleyici olarak çalışıyor.
Yusuf Akgün, 1987'de Iğdır'ın Karakuyu Köyü'nde doğdu. 1992'de terör örgütü PKK'nın köy okulunu yakmasının ardından eğitimine ara verdi. Çobanlık yapmaya başladı. Bu sırada yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Akıma kapıldı. 2 kolunu kaybetti.
Aylarca hastanede kaldı. Yusuf Akgün'ün sol bacağının da kesilmesi gerektiği söylendi ancak babası Yahya Akgün, kabul etmedi.
ÇOCUK ESİRGEME'DE BÜYÜDÜ
Yusuf tedavisi için Ankara'ya götürüldü. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildi. Ağzıyla kalem tutarak yazı yazmayı ve resim yapmayı öğrendi. Resim yarışmalarında dereceler kazandı. 1998'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği resim yarışmasında birincilik elde etti.
Ankara'da bir vakıf üniversitesinde mühendislik ve tasarım eğitimi aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında kabul edilen Akgün, daha sonra yüksek lisans eğitimine başladı. Ve bu başarı Yusuf'u yerli ve milli savunma sanayi projelerine taşıdı.
Akgün, yerli ve milli muharip uçak KAAN ile ROKETSAN tarafından geliştirilen iki farklı yüksek hassasiyetli füze olan Atmaca ve Cirit'in görsel modelleyicisi oldu. "Asla pes etmedim. Şimdi ülkem için çalışıyorum" dedi.
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