"Bana ağlayarak sesli mesaj at" Haluk Levent ve asistanının mesajları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında, yeni bir gelişme yaşandı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, Dernekler Kanunu'na muhalefet ve örgüt üyeliği iddialarıyla Bursa'da kaçış hazırlığındayken kelepçelenen Haluk Levent ile asistanı Yeliz Kaya arasındaki mesajlar ortaya çıktı.

Haluk Levent: "Yav Allah Allah. Çetine de öyle yazdım."

İşte o şoke eden yazışmalar:

Bu mesajların hemen ardından asistan Yeliz Kaya'nın, kurulan bu sahte hastalık tezgahının sınırlarını netleştirmek adına "Sadece onlara öyle diyicem dimi başkalarına değil" diyerek talimatı teyit ettiği ve operasyonu uygulamaya soktuğu raporda yer aldı.

"BANA AĞLAYARAK MESAJ AT, UĞUR'A DİNLETECEĞİM"

Dosyaya giren bir diğer ekran görüntüsünde ise (rehberde HI 7 olarak kayıtlı numaradan) Haluk Levent'in, üçüncü kişileri ikna etmek veya manipüle etmek amacıyla asistanından sesli tiyatro yapmasını istediği anlar deşifre edildi. Saat 14:42'de asistanına emoji gönderen Haluk Levent'in şu talimatı verdiği görülüyor:

Haluk Levent: "Bana ağlayarak mesaj at. Uğura dinleteceğim. Abi babamın alacağı parayı ne yapacağız. Rezil olduk de"

Talimatın hemen ardından Yeliz Kaya'nın telefonda Levent'e 14 saniyelik bir sesli arama gerçekleştirdiği kayıtlara yansıyor.

"SENETLERİ KULLANACAK, YELİZ ABLANIN BAŞI BELAYA GİRECEK"

Deşifre olan mesaj gruplarında, sadece sahte hastalık senaryoları değil, dernek fonları ve piyasaya sürülen kambiyo senetleri üzerinden dönen finansal paniğin büyüklüğü de gözler önüne serildi. Gruptaki diğer şahıslarla yapılan yazışmalarda şu panik dolu ifadeler kullanıldı: