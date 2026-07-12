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15 Temmuz'da tarlasındaki saman balyalarını yakarak F-16'ların kalkmasını engelleyen muhtar konuştu

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, tarlasındaki saman balyalarını yakarak F-16’ların kalkmasını engelleyen Hicabi Bitik, “Vatanım için arabamı da yakarım” dedi.

Kaynak Gazete
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15 Temmuz'da tarlasındaki saman balyalarını yakarak F-16'ların kalkmasını engelleyen muhtar konuştu

FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde vatan evlatları tanklara karşı durdu. Kimileri kamyonları ve iş makinalarıyla askeri birliklerin önünde barikat kurdu. Kimileri de eline ne geçirdiyse darbecilerle çatışmaya koyuldu.

Başkan Erdoğan, Bitik’i kabul edip kendisiyle görüşmüştü. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Başkan Erdoğan, Bitik’i kabul edip kendisiyle görüşmüştü. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Ankara Akıncı Üssü'nün bitişiğinde tarlası bulunan Kahramankazan Bitik Mahallesi Muhtarı Hicabi Bitik de saman balyalarını yakarak F-16'ların kalkmasını engelledi. O gece yaşadıklarını TAKVİM'e anlatan Muhtar Bitik, "Cumhurbaşkanımız arabanızı yakın dese yakacaktık.
Allah için, vatan için yaktık" dedi.

Gazilik ünvanını kabul etmediğini de belirten Bitik, "Benim devletten alacak bir şeyim yok. Allah'a şükür elimiz ayağımız tutuyor" ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz'da tarlasındaki saman balyalarını yakarak F-16'ların kalkmasını engelleyen muhtar konuştu-3 15 Temmuz'da tarlasındaki saman balyalarını yakarak F-16'ların kalkmasını engelleyen muhtar konuştu-4 15 Temmuz'da tarlasındaki saman balyalarını yakarak F-16'ların kalkmasını engelleyen muhtar konuştu-5
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