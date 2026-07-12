15 Temmuz şehidi Ali Anar'ın eşi anlattı: Devlet babamız oldu

Ankara Kahramankazan Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar, Akıncı 4. Jet Komutanlığı'nda hain darbecilerin kurşunuyla şehit düştü. En küçüğü 4,5 en büyüğü 15 yaşında 6 yetim bıraktı. Eşi Nuray Anar da 35 yaşında dul kaldı.

Şehit eşi Anar, devletin her zaman yanlarında olduğunu anlattı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Geride kalan 10 yılı anlatan Anar, "İki yıl kendime gelemedim. Ama baktım çocuklarım benim üzüntümden, yasımdan etkileniyor o zaman ayağa kalktım. Eşim giderken beni şehit eşi makamına erdirdi. Bundan güç bularak dimdik ayakta duruyorum" ifadelerini kullandı. Takvim Kaynak Tercihleri