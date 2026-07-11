15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul'da köprüler kırmızı beyaza büründü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı ile üzerinde "İrade Bizim, Zafer Bizim" yazılı dev afişlerin asılması dolayısıyla köprünün üzerinde tören düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını ifade ederek, "Milletimizin kahramanca direnişinin sembollerinden birisi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri al bayrağımızı hem bugün 15 Temmuz Köprüsü'nde hem de diğer etkinliklerimizde dalgalandıracağız. 253 şehidimiz başta olmak üzere bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini ve bu süreçte şehit ailelerini ve gazilerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Darbe girişiminde şehit düşenlerin yakınlarının bundan gurur duyduğunu ifade ederek, "Bundan şunu anlıyoruz. Türk milleti özgürlüğün, bağımsızlığın ne anlama geldiğini bilen bir millet. Bedeli ne olursa olsun bu özgürlüğü korumak adına her türlü fedakarlığı yapacak bir anlayışa sahip. 15 Temmuz hain darbe girişiminde ortaya konulan kahramanlık bunun bir göstergesidir." dedi.

Turunç, şöyle konuştu: