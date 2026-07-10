CHP'li Bolu Belediyesi'ndeki rüşvet davasında gelişme: Tanju Özcan dahil 4 sanığın tutukluluğuna devam kararı

Sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap" , "irtikaba teşebbüs" , "rüşvet" , "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından açılan ve Özcan'ın 263 yıla kadar hapsinin istendiği davanın ilk duruşması tamamlandı.

Mahkeme heyeti, Özcan ve 3 sanığın tutukluluk halinin devamına, 2 sanığın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Bolu'da Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın "rüşvet" , "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal ve Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan'ın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Ayrıca Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'un ev hapsi tedbiri kaldırıldı.

4 SANIK İÇİN TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ve Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ile Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 7 Eylül tarihine ertelendi.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel