Kayseri merkezli 6 ilde ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 15 tutuklama
Kayseri merkezli 6 ilde yapılan fiziki ve teknik takip sonucu, yapay zekayla üretilen joker fotoğraflarla ehliyet sınavına usulsüz giriş sağlayan şebekeye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınavlarında (E-sınav) usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince operasyon düzenlendi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından büyük bir çalışma başlatıldı. Teknik takip, fiziki takip ve saha çalışmaları sonucunda; Kayseri merkez olmak üzere İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da operasyon için düğmeye basıldı.
YAPAY ZEKAYLA KİMLİK OYUNU
Polis ekiplerinin incelemelerinde, şüphelilerin başvurduğu sıra dışı yöntem de deşifre edildi. Şebekenin, para karşılığında sürücü belgesi almak isteyen kursiyerler yerine sınava girecek kişileri ayarladığı belirlendi. Bu doğrultuda, yapay zeka uygulamaları kullanılarak kursiyerlere benzetilen sahte fotoğraflar üretildiği ve bu fotoğrafların kimlik kartlarına yerleştirilerek E-sınavda kullanıldığı tespit edildi.
15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında, "6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından yasal işlem yapıldı. Mahkemeye çıkarılan 20 kişiden 15'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 5 şüpheli ise adli kontrol tedbiri şartıyla serbest bırakıldı.