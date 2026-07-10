Kayseri merkezli 6 ilde ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 15 tutuklama

Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınavlarında (E-sınav) usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince operasyon düzenlendi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından büyük bir çalışma başlatıldı. Teknik takip, fiziki takip ve saha çalışmaları sonucunda; Kayseri merkez olmak üzere İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da operasyon için düğmeye basıldı.