Bolu'da Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Özcan ve 3 sanığın tutukluluk halinin devamına, 2 sanığın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Bolu'da aralarında Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından açılan ve Özcan'ın 263 yıla kadar hapsinin istendiği davanın ilk duruşması tamamlandı.

Mahkeme heyeti 5 gün süren ilk duruşma sonrasında ara kararını açıkladı.