Macron'dan tebrik, Trump'tan takdir! Türk sanatı NATO Zirvesi'ne damga vurdu

NATO Zirvesi boyunca dünya liderlerini yalnızca diplomasiyle değil, köklü kültür ve sanat mirasımızın zarafetiyle de ağırladık. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı sanatçılarımız; klasik müzikten Türk dünyasının eşsiz ezgilerine uzanan seçkin repertuvarlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve Çankaya Köşkü'nde ülkemizi başarıyla temsil etti. Karşılamalarda görev alan sanatçılarımızın geleneksel kıyafetleri ve icra ettikleri eserler, konuk devlet başkanları ile heyetlerinin takdirini kazandı. Kültürümüzü ve sanatımızı dünyanın en önemli uluslararası platformlarından birinde büyük bir başarıyla temsil eden tüm sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyor, her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen etkinliklerde sahne alan sanatçılar, klasik Batı müziğinden Türk ve Türk dünyasının seçkin ezgilerine uzanan repertuvarlarıyla Türkiye'nin kültürel diplomasisine sanatın evrensel diliyle katkı sundu.

ABD Başkanı Donald Trump, performans sırasında topluluğa takdirini bir jestle gösterirken sanatçılara kısa bir tebrik ifadesiyle memnuniyetini iletti.

Yemek programının kapanışında sahne alan Samida Grubu'nun çok dilli performansı da uluslararası konukların beğenisini kazandı.

Liderler yemeğinde sahne alan CSO Cello Yıldızları'nın konserinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanatçıları tek tek tebrik ederek icra düzeyindeki başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve topluluğu Fransa'da da dinlemek istediğini ifade etti.

DÖRT FARKLI TOPLULUK ZİRVENİN RESMİ PROGRAMLARINDA SAHNE ALDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamındaki karşılama, lider görüşmeleri ve resepsiyon programlarında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan dört farklı topluluk görev aldı.

Flüt, keman ve arptan oluşan CSO Trio, liderlerin karşılanması sırasında Jules Massenet'in Méditation, Camille Saint-Saëns'ın Le Cygne ve Johann Sebastian Bach'ın Adagio eserlerinin yanı sıra geleneksel Sarı Gelin türküsünü seslendirdi.

Liderler yemeğinde sahne alan CSO Cello Yıldızları, Kâtibim, Şehnaz Longa ve Nihavent Longa gibi Türk müziğinin seçkin eserlerinin yanı sıra dünya klasiklerinden oluşan geniş repertuvarıyla programa eşlik etti.

Yemek programının kapanışında sahne alan Samida Grubu, Türkçe, Romanca, Yunanca, İngilizce ve Arnavutça seslendirdiği eserlerle çok kültürlü bir atmosfer oluştururken Dış Bahçe Resepsiyonu'nda Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Tatar Pınarı, Bahçesaray Kaytarması ve Kültiginin Narası gibi eserlerle Türk dünyasının ortak müzik mirasını uluslararası konuklarla buluşturdu.

ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE TÜRK MUSİKİSİNİN SEÇKİN ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Çankaya Köşkü'nde Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kadın sanatçılarından oluşan ney, kanun ve klasik kemençe triosu sahne aldı.

Programda "Tûtî-i Mûcize-gûyem Ne Desem Lâf Değil", "Rüzgâr Uyumuş Ay Dalıyor Her Taraf Issız", "Fikrimin İnce Gülü", "Üsküdar'a Gider İken", "Sazkâr Peşrev", "Rast Medhal" ve "Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü" gibi Türk musikisinin seçkin eserleri icra edildi.