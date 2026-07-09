28 Şubat zihniyeti havuza indi! Antalya'da haşemalı çocuğa engel olan Rus yönetici tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun site havuzuna haşema ile girmesinin engellendiği iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu site yöneticisi Ludmina İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Küçük kızın ailesinin şikayeti üzerine başlatılan adli süreçte, şüpheli önce ifadesinin ardından serbest bırakıldı, savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Baba Fatih Kılıçkaya ise kızına "Bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor" denildiğini belirterek olayın yalnızca çocuğunu değil, dini hassasiyetleri de hedef aldığını söyledi.
Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi 109 Sokak üzerinde bulunan bir sitede, 13 yaşındaki H.K. isimli kız çocuğunun tesettür mayosuyla (haşema) site havuzuna girmesinin engellendiği iddiası adli makamlara taşındı.
Edinilen bilgilere göre, dün gerçekleşen olayda site yöneticisi 64 yaşındaki Rus uyruklu Ludmina İ., dairesinden inerek havuz kenarındaki H.K.'ye bu kıyafetle havuza giremeyeceğini belirtti.
Durumun çocuk tarafından ailesine bildirilmesi üzerine, yakınları jandarma ekiplerine başvurarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine siteye gelen jandarma ekipleri, Rus uyruklu kadını ifadesini almak üzere karakola götürdü.Alanya'da haşema düşmanlığı: Küçük kızın havuza girmesini engelleyen yönetici tutuklandı
İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli, savcılık talimatıyla sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen Ludmina İ., Cumhuriyet Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.
Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar vererek Alanya L Tipi Cezaevine gönderilmesine hükmetti.
"KIYAFETLERİN HAVUZU KİRLETİYOR"
Olayın ardından açıklamalarda bulunan çocukların babası Fatih Kılıçkaya, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı:
Kızımın kuzeni beni arayarak durumu anlattı. Anladığım kadarıyla kadın doğrudan kızımla konuşuyor, velisi olup olmadığını sormuyor. Kızıma, 'Bu şekilde havuza giremezsin' diyor. Kızım da neden giremeyeceğini sorunca, 'Senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Yönetim kurulu olarak karar aldık, havuza giremezsin' yanıtını veriyor. Kızım ise giydiği haşemanın, mayo ve bikinilerle aynı kumaştan olduğunu, sadece modelinin farklı olduğunu söylemesine rağmen kadın bunu kabul etmiyor.
"BAŞKA SİTELERDE DE İZİN VERMİYORUM"
Yöneticinin birden fazla siteyi idare ettiğini öne sürdüğünü belirten Kılıçkaya, diyalogla ilgili olarak, "Kızımla sanki yetişkin biriyle konuşur gibi konuşmuş. 'Birkaç sitenin yönetimini yapıyorum, hiçbirinde haşemayla havuza girilmesine izin vermiyoruz. Ben de izin vermiyorum. Bugünlük gelmişsin girebilirsin ama bundan sonra gelme' diyerek kızımı engellemiş" ifadelerini kullandı.
"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMININ ARDINDAN SÜREÇ HIZLANDI"
Olayı öğrenmelerinin ardından durumu sosyal medya platformlarında paylaştıklarını dile getiren Kılıçkaya, adli sürecin başlama aşamasına dair şunları söyledi:
"Kayınbiraderim Selahattin Uğurkutu konuyu sosyal medyada paylaştı ve ardından kamuoyunda bir tepki oluştu. Müslüman bir kadının ya da kız çocuğunun kullanması gereken haşemaya yabancı uyruklu bir site yöneticisinin müdahale etmeye çalışması üzerine jandarmaya giderek şikayetçi olduk.
Dün akşam kendisini ifadeye aldılar. Bugün de savcılığa sevk edildiğini öğrendik. Burada mesele sadece küçük bir kızın engellenmesi değil; dini hassasiyetlerimize yönelik bir yaklaşım söz konusu. Ayrıca bir çocukla doğrudan konuşulması yerine önce ailesine ulaşılması gerekirdi."
"GEÇEN YIL HERHANGİ BİR SORUN YAŞANMADI"
Sitede daha önce benzer bir kısıtlamayla karşılaşmadıklarını ifade eden baba Kılıçkaya,
İlk defa böyle bir durumla karşılaştık. Aynı sitede Çeçen aileler de yaşıyor. Geçen yıl havuz açıldığında haşema ile havuza giren kadınlar ve çocuklar vardı. Benim kızım da geçen yıl haşema ile havuza girdi ve herhangi bir sorun yaşanmadı. Bu yıl yönetim değişti. Anladığım kadarıyla yeni yönetici bu şekilde davrandı.
Yetkililerin konuya hızlıca müdahale ettiğini belirten Kılıçkaya, sürecin takipçisi olacaklarını ve adli makamların kararlı bir şekilde süreci yürüttüğünü ekledi.
BU REZALET İLK DEĞİLDİ
İzmir Seferihisar'da bir kadın plajda oturan başörtülü anne ve kıza saldırmıştı. Vatandaşların inanç hürriyetini hedef alan ve toplumu ayrıştırdığı için gözaltına alınan saldırgan İpek Akıncı, "Nefret ve ayrımcılık suçu" kapsamında tutuklamaya sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Başsavcılığın itirazı üzerine 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı; mahkeme, kaçma ve delil karartma şüphesi bulunan şüpheli hakkında kesin olarak "tutuklamaya yönelik yakalama emri" çıkarıldı.
SINAV YOLUNDA BAŞÖRTÜLÜLERE YÖNELİK TEHDİT VİDEOSU
İstanbul'da kızını üniversite sınavına götürürken metroda yaşadığı bir tartışmanın ardından sosyal medya hesabından başörtülü kadınlara yönelik "imha edilsinler" şeklinde video paylaşan özel güvenlik görevlisi Hatice Öncel yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öncel ifadesinde kıvırmıştı. Savcılık, şüphelinin sözlerini ifade özgürlüğü değil, açıkça şiddet ve nefret çağrısı olarak değerlendirerek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etmişti. Hatice Öncel, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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