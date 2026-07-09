Tutuklandı

"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMININ ARDINDAN SÜREÇ HIZLANDI"

Olayı öğrenmelerinin ardından durumu sosyal medya platformlarında paylaştıklarını dile getiren Kılıçkaya, adli sürecin başlama aşamasına dair şunları söyledi:

"Kayınbiraderim Selahattin Uğurkutu konuyu sosyal medyada paylaştı ve ardından kamuoyunda bir tepki oluştu. Müslüman bir kadının ya da kız çocuğunun kullanması gereken haşemaya yabancı uyruklu bir site yöneticisinin müdahale etmeye çalışması üzerine jandarmaya giderek şikayetçi olduk.

Dün akşam kendisini ifadeye aldılar. Bugün de savcılığa sevk edildiğini öğrendik. Burada mesele sadece küçük bir kızın engellenmesi değil; dini hassasiyetlerimize yönelik bir yaklaşım söz konusu. Ayrıca bir çocukla doğrudan konuşulması yerine önce ailesine ulaşılması gerekirdi."