Japon bakan Türk kahvesine hayran kaldı takipçilerine sırlarını anlattı: "Bizim kahvelerden farklı, çok derin"
NATO Zirvesi için Ankara’da bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, diplomasiye Türk kahvesiyle mola verdi. Sosyal medyadan video yayımlayıp cezveden fala kadar Türk kahvesinin raconunu anlatan Motegi, "Bizim kahvelerden farklı, çok derin" diyerek hayranlığını gizleyemedi.
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi liderler Ankara'da ağırlanıyor. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, diplomatik temaslarının arasında içtiği Türk kahvesine hayran kalırken yaptığı paylaşım ise gündeme damga vurdu.
TAKİPÇİLERİNE TÜRK KAHVESİNİN SIRLARINI ANLATTI
Japon siyasetçi, Türk kahvesine adeta hayran kaldı. Sosyal medya hesabından uzun bir video paylaşan Motegi, takipçilerine cezveden fala kadar Türk kahvesinin tüm sırlarını anlattı.Japon Dışişleri Bakanı'ndan Türk kahvesi paylaşımı
"TÜRKİYE DENİNCE AKLA GELEN İLK ŞEYLERDEN BİRİ"
Normalde filtre kahveye alışkın olduğunu söyleyen ve Türk kahvesine övgüler dizen Motegi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Herkese merhaba, ben Toshimitsu Motegi. Şu an Türkiye'nin başkenti Ankara'dayım. Türkiye denince akla ilk gelen şeylerden biri şüphesiz bu 'Türk Kahvesi' oluyor.
Aslında Türk kahvesinin yapılışı, bizim normalde içtiğimiz kahvelerden tamamen farklı. Filtreden geçirilmiyor; aksine 'cezve' adı verilen bu küçük, özel cezveye incecik çekilmiş kahve bitkisi, su ve isteğe göre şeker doğrudan ekleniyor, ardından ateş üzerinde yavaşça kaynatılıyor."
TARİFİNİ DE ANLATTI
Japon bakan Türk kahvesinin telvesinden ve kıvamından da uzun uzun bahsetti ve çok lezzetli olduğunu söylediği kahveyi şöyle anlattı:
"İçerken, kahve telvesinin fincanın dibine çökmesini biraz bekliyorsunuz ve sadece üstte kalan o yoğun kısmı yavaşça yudumluyorsunuz. Oldukça sert, kendine has derin bir kıvama ve harika bir kokuya sahip, gerçekten çok lezzetli."
"MUTLAKA DENEMELİSİNİZ"
Kahve falı kültürüne de değinen Motegi, "Türk kahvesini mutlaka denemelisiniz" dedi ve şöyle konuştu:
Bu arada, kahveyi bitirdikten sonra fincanı ters çevirip, dipte kalan telvenin oluşturduğu şekillere bakarak fal bakılan 'Kahve Falı' adında çok eğlenceli bir kültürleri de var. Sizler de Türkiye'ye geldiğinizde bu geleneksel Türk kahvesini mutlaka deneyimlemelisiniz."