36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi liderler Ankara'da ağırlanıyor. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, diplomatik temaslarının arasında içtiği Türk kahvesine hayran kalırken yaptığı paylaşım ise gündeme damga vurdu.

Aslında Türk kahvesinin yapılışı, bizim normalde içtiğimiz kahvelerden tamamen farklı. Filtreden geçirilmiyor; aksine 'cezve' adı verilen bu küçük, özel cezveye incecik çekilmiş kahve bitkisi, su ve isteğe göre şeker doğrudan ekleniyor, ardından ateş üzerinde yavaşça kaynatılıyor."

"Herkese merhaba, ben Toshimitsu Motegi. Şu an Türkiye'nin başkenti Ankara'dayım. Türkiye denince akla ilk gelen şeylerden biri şüphesiz bu 'Türk Kahvesi' oluyor.

Normalde filtre kahveye alışkın olduğunu söyleyen ve Türk kahvesine övgüler dizen Motegi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Japon siyasetçi, Türk kahvesine adeta hayran kaldı. Sosyal medya hesabından uzun bir video paylaşan Motegi, takipçilerine cezveden fala kadar Türk kahvesinin tüm sırlarını anlattı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi

TARİFİNİ DE ANLATTI

Japon bakan Türk kahvesinin telvesinden ve kıvamından da uzun uzun bahsetti ve çok lezzetli olduğunu söylediği kahveyi şöyle anlattı:

"İçerken, kahve telvesinin fincanın dibine çökmesini biraz bekliyorsunuz ve sadece üstte kalan o yoğun kısmı yavaşça yudumluyorsunuz. Oldukça sert, kendine has derin bir kıvama ve harika bir kokuya sahip, gerçekten çok lezzetli."

"MUTLAKA DENEMELİSİNİZ"

Kahve falı kültürüne de değinen Motegi, "Türk kahvesini mutlaka denemelisiniz" dedi ve şöyle konuştu:

Bu arada, kahveyi bitirdikten sonra fincanı ters çevirip, dipte kalan telvenin oluşturduğu şekillere bakarak fal bakılan 'Kahve Falı' adında çok eğlenceli bir kültürleri de var. Sizler de Türkiye'ye geldiğinizde bu geleneksel Türk kahvesini mutlaka deneyimlemelisiniz."

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Güncel