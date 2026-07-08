NATO'nun gözde misafirleri! Akkız ve Lokum yabancı gazetecilerin ilgi odağı oldu

36.⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni takip etmek üzere dünyanın dört bir yanından başkent Ankara'ya gelen yabancı basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde adeta sevgi seline uğradı. Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği zirvede, Ankara'nın dünyaca ünlü tescilli güzelleri olan Ankara kedileri, dünya medyasının ilgi odağı haline geldi. ULUSLARARASI MEDYA MERKEZİ ANKARA'DA KURULDU Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan dev Uluslararası Medya Merkezi, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünyanın dört bir yanından Ankara'ya gelen basın mensuplarını ağırlıyor. Aralarında muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar ile dijital medya ve uluslararası yayın kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu yüzlerce basın mensubu, çalışma alanlarına özel olarak kurulan dev ekranlardan tarihi zirveye ilişkin tüm gelişmeleri anbean takip ediyor.

Lokum (Görsel: AA) ZİRVENİN GÖZDESİ "LOKUM" VE YAVRUSU "AKKIZ" OLDU Tarihi zirvenin yoğun gündemi arasında gazetecilere moral olan sürpriz ise Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden geldi. Kütüphanede yaşayan ünlü Ankara kedisi "Lokum" ile onun sevimli yavrusu "Akkız", yerli ve yabancı basın mensuplarının bulunduğu çalışma alanına götürüldü. Uzun beyaz tüyleri, farklı renklerdeki gözleri ve sevimli tavırlarıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken kedi yavrusu Akkız, kısa sürede yabancı gazetecilerin sevgilisi oldu. Çok sayıda uluslararası muhabir ve foto muhabiri, zirve haberlerine kısa bir ara vererek sevimli kedilerle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Takvim Kaynak Tercihleri