Bakan Yaşar Güler'den Avrupa'ya NATO ve güvenlik uyarısı: Türkiye başat üye!

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiriliyor. Zirve kapsamında konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Askeri kapasitesi, savunma sanayisi, konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler: "Türkiye NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip"

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da gerçekleştiriliyor (7-8 Temmuz) (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir.