Bakan Yaşar Güler'den Avrupa'ya NATO ve güvenlik uyarısı: Türkiye başat üye!
Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen tarihi NATO 36. Liderler Zirvesi öncesi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Avrupa başkentlerine çok net ve stratejik bir mesaj gönderdi. Uluslararası güvenlik mimarisinin başat aktörlerinden Türkiye'nin dışlanmasının Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyeceğini vurgulayan Bakan Güler, ittifakın sarsılmaz savunma taahhütlerine dikkat çekerek, "Askeri kapasitesi, savunma sanayisi, konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir." ifadelerini kullandı.
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiriliyor. Zirve kapsamında konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Askeri kapasitesi, savunma sanayisi, konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir.
Askeri kapasitesi, savunma sanayisi, konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir.
Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. 5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir."