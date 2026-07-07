Macron'dan NATO öncesi Şam ziyareti! Şara'ya destek mesajı: Emevi Camisi'ni de ziyaret etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, diktatör Beşar Esad rejiminin çöküşünün ardından Suriye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde 17 yıl sonra ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelen Macron, Suriye'nin egemenliğine destek mesajı vererek ekonomi ve güvenlik alanında yeni bir ortaklık sayfası açıldığını vurguladı. Macron, Şara ile birlikte Emevi Camisi'ni ziyaret etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde 17 yıl aradan sonra ilk resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.
Macron'u ve beraberindeki heyeti, havalimanında, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı.
17 YIL SONRA BİR İLK
Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a giden Macron, 17 yıl aradan sonra bir Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye'ye resmi ziyarette bulunuyor.
SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNE DESTEK MESAJI
Macron, ülkesinin Suriye'nin egemenliğine ve birliğine destek verdiğini vurguladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fransa'nın "Suriye halkına karşı taahhütlerini dile getirmek için" Şam'a geldiğini belirten Macron "Egemen, birleşik, çoğulcu ve komşuları ile barış içinde Suriye'ye" desteğini vurgulayarak, "Birlikte yeni bir barış ve istikrar sayfası açıyoruz." ifadesini kullandı.
DİKTATÖR ESAD'DAN SONRA İLK
Elysee Sarayı'ndan Macron'un Suriye ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Fransa'ya gelişinden 1 yıl sonra Suriye'de "Beşar Esad rejiminin çökmesinin ardından ilk kez Avrupalı bir liderin ülkeye ziyarette bulunduğuna" dikkati çekildi.
Açıklamada, ziyaretin, Suriye'nin yeniden inşası konusunda Fransa'nın atacağı somut adımların göstergesi niteliğinde olduğu kaydedildi.
Fransa ve Suriye'nin ekonomi ve güvenlik alanındaki yeni bir ortaklık sayfası açacağı belirtilen açıklamada, Avrupa-Orta Doğu arasındaki tedarik yollarının çeşitlendirilmesine yönelik çabaları destekleyeceği vurgulandı.
EMEVİ CAMİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Macron ve beraberindeki heyetle tarihi Emevi Camisi ve Eski Şam bölgesini ziyaret etti.
Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şara ve Macron'un Emevi Camisi'ni de kapsayan turunun ardından, Suriye liderinin konuk cumhurbaşkanı onuruna Eski Şam'daki bir restoranda akşam yemeği verdiğini belirtti.
Zeydan, söz konusu ziyaretin Suriye'nin 8 Aralık 2024'ten bu yana içinde bulunduğu "güvenlik ve istikrar ortamının somut bir göstergesi" olduğunu belirterek, bunun "Suriye'nin istikrarını hedef alanlara pratik bir yanıt" teşkil ettiğini ifade etti.
Söz konusu ziyaret, Paris ile Şam arasında son dönemde artan diplomatik yakınlaşmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara da Mayıs 2025'te Fransa'nın başkenti Paris'e giderek, göreve gelmesinden bu yana ilk Batı ülkesi ziyaretini gerçekleştirmişti.
Fransa'dan Suriye'ye cumhurbaşkanlığı düzeyindeki son ziyaret, Eylül 2008'de dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından gerçekleştirilmişti.
Sarkozy'nin ziyareti, 2005 yılında eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'ye düzenlenen suikastın ardından Paris'in Şam'a uyguladığı diplomatik izolasyonu kırma çabaları kapsamında yapılmıştı.
Ziyaretin gerçekleştiği Eski Şam, 1979 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor ve dünyada kesintisiz olarak yaşamın sürdüğü en eski şehirlerden biri olma özelliğini taşıyor.
Ziyaret rotasında yer alan tarihi Emevi Camisi ise Suriye'nin en önemli tarihi ve dini sembollerinden biri olmasının yanı sıra İslam dünyasının en köklü camileri arasında bulunuyor.