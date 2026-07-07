Ankara'da hangi yollar kapalı? NATO Zirvesi nedeniyle 7-8 Temmuz trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar
Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerine sahne olacak. Başkentte bazı ana arterler ve bağlantı yolları geçici olarak trafiğe kapatılırken Ankara Valiliği sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları da duyurdu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve seyahatlerini rahatça planlayabilmesi için T.C. İletişim Başkanlığı tarafından interaktif bir dijital harita da kullanıma sunuldu. İşte Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar.
Ankara, tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle başkentte geniş güvenlik ve trafik önlemleri alındı. Ankara Valiliği tarafından yapılan resmi basın açıklamasında zirve süresince birçok ana arter, cadde ve sokağın trafiğe kapatılacağı duyuruldu. İşte Ankara'da ulaşıma kapatılacak noktalar ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar...
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN GÜVENLİK VE TRAFİK TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de X hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Liderler Zirvesi için alınan güvenlik ve trafik tedbirlerinin keyfi olmadığını belirtti.
Çiftçi, uygulamaların uluslararası güvenlik standartları, risk analizleri ve kurumlar arası koordinasyonla planlandığını vurgularken, zirvede Emniyet ve Jandarma teşkilatlarından toplam 56 bin 288 personel ile 4 bin 405 ekip ve timin görev yapacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Congresium, heyetlerin konaklayacağı oteller, havalimanları, intikal güzergahları ve Ankara'nın giriş noktalarında tedbirlerin 24 saat esasına göre uygulanacağını belirten Çiftçi, güzergahların yaya geçişlerine açık tutulacağını da duyurdu.
ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
Zirve toplantılarının gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresindeki ana yollar uzun süreli olarak trafiğe kapatılacak. 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'de başlayacak kısıtlamalar, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar kesintisiz devam edecek.
TRAFİĞE KAPATILACAK BÖLGELER:
- Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ve Cumhurbaşkanlığı Caddesi (Tamamı)
- Alparslan Türkeş, Beştepe, Söğütözü ve Bahriye Üçok Caddeleri (Tamamı)
- Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi (İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arası)
- Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arası)
- Sakıp Sabancı Bulvarı (Beştepe Caddesi ile AŞTİ arası)
HEYETLERİN KONAKLAMA BÖLGELERİNDE SIKI ÖNLEMLER (YENİMAHALLE VE ÇANKAYA
Zirveye katılacak heyetlerin konaklayacağı adreslerin çevresinde 6 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'den 08 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar birçok mahalle, cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak. Bu süre zarfında belirtilen yerlerde araç park edilmesine izin verilmeyecek, mevcut araçlar kaldırılacak.
Yenimahalle İlçesi: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (350. ve 286. Sokak), Çamlıca Mahallesi (147. ve 145. Sokak, Selçuk Ecza Deposu Anadolu Bulvarı girişi), Macun Mahallesi (173, 171 ve 172. Caddeler) ve Beştepe Mahallesi'ndeki birçok sokak (Yaşam Caddesi, Adalet, Nergiz, 1, 3, 4 ve 5. Sokaklar).
Çankaya İlçesi: Yıldızevler Mahallesi (Kişinev ve Jose Marti Caddeleri, 720 ve 721. Sokaklar), Kavaklıdere Mahallesi (Tahran, Billur, Bülten, Güniz, Arjantin, İran, Polonya Caddeleri ve Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak), Kızılırmak Mahallesi (Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443 ve 1452. Sokaklar), Oğuzlar Mahallesi (1377, 1380 ve 1381. Sokaklar), Söğütözü Mahallesi (2168, 2169, 2170. Sokaklar) ve Üniversiteler Mahallesi (İhtiyaç halinde Bilkent Kampüsü içi, İhsan Doğramacı Bulvarı, 1600 ve 1613. Caddeler).
Konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin geçiş yapacağı ana arterler, sadece konvoy geçişleri esnasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Ancak güvenlik gerekçesiyle bu güzergahlara da kesinlikle araç park ettirilmeyecek.
ANLIK KAPATILACAK ANA YOLLAR
Ankara Çevre Yolu (O-20 Kuzey Ankara Bölgesi - Mamak Ortaköy ile Yenimahalle Yuvaköy arası), Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı (Sıhhiye Köprüsü - Çankaya Caddesi arası), Mevlana Bulvarı (Kepekli Kavşağı - Akköprü arası), Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Cinnah Caddesi, Çankaya Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi ve J.F. Kennedy Caddesi.
ANKARA'DA ALTERNATİF YOLLAR HANGİLERİ?
Ankara Valiliği, sürücülerin kullanabileceği alternatif rotaları da paylaştı:
- Mevlana Bulvarı (Kepekli yönü) yerine: Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi.
- Mevlana Bulvarı (Akköprü yönü) yerine: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi.
- Anadolu Bulvarı yerine: Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi.
- Atatürk Bulvarı yerine: Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi.
- Ankara Bulvarı yerine: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi.
NATO ZİRVESİ TRAFİK DÜZENLEMESİ İÇİN İNTERAKTİF HARİTA YAYINDA
7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Devlet ve Hükmet Başkanları Zirvesi nedeniyle başkent trafiğinde önemli düzenlemelere gidiliyor. Zirve süresince güvenliğin ve ulaşımın sorunsuz sağlanması amacıyla bazı kritik güzergahlar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve seyahatlerini rahatça planlayabilmesi için T.C. İletişim Başkanlığı tarafından interaktif bir dijital harita kullanıma sunuldu. Ankaralılar kapatılacak yollara ve alternatif güzergahlara http://harita.iletisim.gov.tr adresi üzerinden anlık olarak ulaşabilecek.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, NATO Zirvesi boyunca başkentteki tüm sağlık tesislerinde hizmetlerin normal düzeninde ve tam kapasiteyle sürdürüleceğini duyurdu. Açıklamaya göre acil servislerden yoğun bakımlara, ameliyathanelerden yataklı tedavi hizmetlerine kadar tüm kritik sağlık birimleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KESİNTİ OLMAYACAK
İl Sağlık Müdürlüğü, zirve süresince vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli planlamaların önceden tamamlandığını bildirdi. Açıklamada, acil müdahale gerektiren tüm sağlık hizmetlerinin mevcut işleyişini sürdüreceği vurgulandı.
Şehir içi ulaşımda yaşanabilecek yoğunluk ihtimali de dikkate alınarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) planlamasında düzenlemeye gidildiği belirtildi. Böylece vatandaşların randevulu sağlık hizmetlerine kesintisiz şekilde ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi.
NATO ZİRVESİ SÜRESİNCE ULAŞIM VE TRAFİK DÜZENLEMELERİ BELLİ OLDU
Ankara Valiliği, 07-08 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi" kapsamında şehir genelinde uygulanacak trafik ve ulaşım tedbirlerini açıkladı. Zirve süresince güvenlik ve trafik akışının etkin şekilde sağlanması aynı zamanda vatandaşların günlük yaşamının kesintiye uğramaması adına şu önlemler alındı:
- Yaya Trafiği: İl genelinde yayalara yönelik bir kısıtlama uygulanmayacak. Araç trafiğine tamamen kapatılan yollarda dahi kontrollü yaya geçişleri yapılabilecek.
- Toplu Taşıma: Otobüs ve minibüs ulaşımında (trafiğe kapatılan yollar hariç) herhangi bir kısıtlama planlanmıyor. Metro ve Ankaray ulaşımı sorunsuz devam edecek; ancak zirve boyunca Ankaray Bahçelievler durağı ile Söğütözü Metro durağında iniş ve biniş gerçekleştirilemeyecek.
- İş Yerleri: İş yerlerine yönelik herhangi bir kısıtlama öngörülmüyor.
Sürücülerin alternatif güzergahlar ve güncel yol durumları için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita.iletisim.gov.tr adresini ziyaret etmeleri önerildi.
İNTERAKTİF HARİTA NASIL KULLANILIR?
Sistem, zirve süresince Ankara trafiğinde yolunu bulmak isteyen vatandaşlar için oldukça pratik ve görsel bir rehber sunuyor. Harita şu şekilde çalışıyor:
Renk kodlarına dikkat edin: Haritada yollar iki ana renk grubuna ayrılmıştır.
Kırmızı hatlar: Geçici olarak araç trafiğine tamamen kapatılacak güzergahları ve bağlantı yollarını temsil eder. Örneğin, zirvenin merkez üssü olan T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi ve buraya çıkan ana damarlar kırmızıyla işaretlenmiştir.
Turuncu/sarı hatlar: Vatandaşların güvenle kullanabileceği, trafiğe açık alternatif ulaşım güzergahlarını gösterir. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Anadolu Bulvarı ve 1071 Malazgirt Bulvarı gibi ana arterler haritada açık rotalar olarak öne çıkmaktadır.
Canlı konum takibi: Harita üzerindeki merkezi noktaları inceleyerek gideceğiniz yönün kapalı olup olmadığını anlık olarak kontrol edebilir, seyahat planınızı turuncu renkli açık yollara göre güncelleyebilirsiniz.
400 BİN ZİYARET VE 4 MİLYONA YAKIN TIKLANMA
7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükmet Başkanları Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritası, erişime açılmasının ardından yoğun ilgi gördü.
harita.iletisim.gov.tr adresi üzerinden hizmet veren platformun kısa sürede yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklanma aldığı bildirildi. Haritaya gösterilen ilginin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığı, 122 farklı ülkeden kullanıcıların da sisteme erişim sağladığı belirtildi.
Zirve kapsamında uygulanacak trafik düzenlemelerine ilişkin hazırlanan dijital harita, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak güzergahlar ile alternatif ulaşım yollarını tek bir platformda bir araya getiriyor. Kullanıcılar, harita üzerinden başlangıç ve varış noktalarını işaretleyerek kapalı yolları önceden görebiliyor ve güzergah planlamasını buna göre yapabiliyor.
Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükmet başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli lider, yaklaşık 100 bakan ve binlerce yabancı konuğu ağırlayacak. Zirve, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.
Yetkililer, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması ve güncel yol durumunu anlık takip edebilmesi amacıyla geliştirilen harita sayesinde, kapalı yollar, alternatif güzergahlar ve trafik düzenlemelerine ilişkin tüm bilgilere tek noktadan erişilebildiğini kaydetti.
VALİLİKTEN KAPSAMLI GÜVENLİK VE ULAŞIM KARARI
Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında kamu düzeni, güvenlik ve vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla geniş kapsamlı trafik ve güvenlik tedbirleri aldı.
ANA ARTERLER VE KRİTİK BÖLGELERDE YOL KISITLAMASI
UKOME kararı doğrultusunda 6-9 Temmuz tarihleri arasında; Esenboğa ve Etimesgut Havalimanları bağlantı yolları başta olmak üzere birçok ana arter trafiğe kapatıldı veya kontrollü kullanıma alındı.
Kısıtlama getirilen bazı bölgeler:
- Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı
- Dumlupınar, Anadolu, Sakıp Sabancı ve Ankara Bulvarı
- Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı
- Beştepe, Söğütözü ve Kızılay çevresi
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresindeki oteller
SCOOTER VE MOTOKURYELERE YASAK
Belirlenen güzergahlar ve kritik bölgelerde:
- Skuter türü araçların girişi yasaklandı
- Park halindeki scooterların 4 Temmuz'a kadar kaldırılması istendi
- Motokuryelerin ise 6-9 Temmuz arasında bu bölgelerde faaliyet göstermesi yasaklandı.
OTOPARK VE ARAÇ PARKLARINA SIKI DÜZENLEME
Güzergah üzerinde;
- İkamet ve iş yerleri önleri
- Kamu kurumları, AVM'ler, üniversiteler ve market otoparkları
- Araç servis alanları gibi noktalarda araç, karavan ve konteyner parkına 4-9 Temmuz arasında izin verilmeyecek.
AĞIR TONAJLI ARAÇLARA ŞEHİR GİRİŞ YASAĞI
Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların:
- 5 Temmuz saat 16.00'dan
- 10 Temmuz saat 10.00'a kadar şehir merkezine girişine izin verilmeyecek.
GIDA VE İLAÇ TAŞIYAN ARAÇLAR İÇİN ÖZEL GÜZERGAH
- Gıda taşıyan kamyonlar 6-9 Temmuz arasında belirlenen alternatif güzergahları kullanarak Toptancı Hali'ne ulaşabilecek
- İlaç ve acil bozulabilir ürün taşıyan araçlara da özel geçiş rotaları tanımlandı.