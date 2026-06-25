NATO Zirvesi için geri sayım : 32 lider ve 3 bin gazeteci geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında gazete ve televizyon kanallarının temsilcileri ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran. (Fotoğraf DHA'ya aittir.)

Duran, zirve boyunca 48 bin 841'i Emniyet, 7 bin 447'si Jandarma personeli olmak toplam 56 bin 288 güvenlik personelinin görev alacağını söyledi. Duran, zirvenin yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil, Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne olduğunu belirtti. Zirvede NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli 100'e yakın bakana ev sahipliği yapılacağını kaydetti.

Prof. Duran, dünyanın dört bir yanından, 3 bine yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşunun zirveyi takip etmek için akreditasyon başvurusunda bulunduğunu anlattı.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel