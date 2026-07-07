Ankara Esenboğa'da NATO Zirvesi alarmı! Uçuş kısıtlaması uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, NATO Zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda belirlenen tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağı bildirildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, 7 Temmuz Salı günü 10.00-18.00 ile 8 Temmuz Çarşamba günü 14.00-21.00 saatlerinde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçları, söz konusu uygulamadan muaf tutulacak. Muafiyet kapsamında, Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18. alanına, 'STS/ATFMX' ibaresini işlemeleri zorunludur. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgi ve düzenlemeleri, ilgili hava yolu işletmelerinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

AJet'ten NATO Zirvesi nedeniyle yolculara ek haklar (Fotoğraf:AA)

AJet'ten NATO Zirvesi nedeniyle yolculara ek haklar

Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi nedeniyle uygulanacak ulaşım ve hava trafiği kısıtlamaları öncesinde AJet, yolcular için ilave haklar tanındığını duyurdu. Esenboğa Havalimanı'nı kapsayan NOTAM sonrası belirli tarihlerde Ankara kalkışlı ve varışlı seferlerde bilet değişikliği, iade ve süre uzatma işlemleri ücretsiz yapılabilecek.

AJet'in açıklamasına göre, 29 Haziran 2026 ve öncesinde düzenlenen biletler için, 6-9 Temmuz 2026 (dahil) tarihleri arasındaki Ankara kalkışlı ve varışlı tüm AJet seferlerinde kayıtlı bireysel ve grup yolcularına ücret kurallarından bağımsız olarak ek haklar tanındı.

Buna göre yolcular 16 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları halinde: Rezervasyonlarını ücretsiz değiştirebilecek.

Hiç kullanılmamış biletlerini ücretsiz iade edebilecek.

Kısmen kullanılan biletlerde kullanılmayan uçuşlar için ücretsiz iade alabilecek.

Biletlerin geçerlilik süresi uzatılacak.



Yolcular ayrıca herhangi bir ücret farkı veya ceza ödemeden biletlerinin geçerlilik süresini 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatabilecek. Aynı uygulama ek hizmetler için de geçerli olacak. AJet, söz konusu hakların yalnızca kendi tarafından gerçekleştirilen seferlerde uygulanacağını belirtti.

Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Güncel