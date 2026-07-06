Akademisyen ABD borsası yalanıyla ünlü cerrahları 225 milyon dolandırdı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli doktor öğretim üyesi Fatih A., kendi geliştirdiği yazılımla ABD borsasında yüksek kazanç sağlayacağı yalanıyla meslektaşlarını ağına düşürdü. Ünlü cerrahların bulunduğu 50'yi aşkın mağdurdan 225 milyon lira değerinde nakit para ile gayrimenkul toplayan şüpheli, sırra kadem bastı.

ALGORİTMA YALANIYLA KANDIRDI

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Şehir Hastanesi'nde görev yapan çok sayıda sağlık çalışanı, meslektaşları Fatih A.'nın kurbanı oldu.

Şüphelinin, kendi geliştirdiğini söylediği aplikasyon aracılığıyla Amerikan borsasında gece saatlerinde yapılan işlemlerden döviz bazında yüksek kazanç sağlandığını anlattığı öğrenildi.

Bu sisteme inanan doktorlar, ellerindeki birikimleri şüpheliye teslim etti.

Antalya’da görevli akademisyen Fatih A., ABD borsasında işlem yapan özel algoritma geliştirdiği iddiasıyla sağlık çalışanlarından oluşan geniş kitleyi dolandırdı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

KREDİ ÇEKİP EVLERİNİ İPOTEK ETTİRDİLER

Sisteme para yatıranlar arasında tanınmış cerrahların yer aldığı saptandı.

Bazı sağlık çalışanlarının yüksek kazanç elde edeceği düşüncesiyle bankalardan kredi çektiği ve evlerini ipotek ettirdiği ortaya çıktı.

Mağdurlardan birinin sistem nedeniyle 1 milyon doların üzerinde kaybı olduğu öne sürüldü.

TAPULARI KENDİ ÜZERİNE GEÇİRDİ

Fatih A.'nın yalnızca nakit para ile döviz toplamakla yetinmediği belirlendi. Şüphelinin, bazı mağdurların yatırım amacıyla satın aldıkları taşınmazların tapularını, satış işlemlerinin daha kolay yürütüleceği gerekçesiyle kendi adına tescil ettirdiği iddia edildi.

225 MİLYON LİRAYLA YURT DIŞINA KAÇTI

Mağdur sayısının 50'yi aşması üzerine şikayetler peş peşe geldi. İddiaların ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Şüpheli doktorun, üzerine tescil ettirdiği gayrimenkuller ile nakit paradan oluşan toplam 225 milyon liralık servetle yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan firari akademisyenin bulunması için emniyet güçleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda Fatih A.'nın eşi F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel