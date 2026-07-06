CHP'li Tanju Özcan'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 6'sı tutuklu toplam 19 sanığın yargılanmasına başlandı.

İlk duruşma, güvenlik tedbirleri nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda yapıldı. Tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna getirildi.

CHP'Lİ BELEDİYEYE YÖNELİK SORUŞTURMADA 19 SANIK YARGILANIYOR

Soruşturma kapsamında CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV yöneticileri Ali Sarıyıldız ve Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal hakkında işlem yapıldı.

Daha sonra yapılan itirazlar üzerine Leyla Beykoz hakkında ev hapsi uygulanırken, Aydan Özdemir ise tahliye edildi.

178 SAYFALIK İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede 41 mağdur ve 3 müşteki yer alırken, sanıklar hakkında;

İrtikap

İrtikaba teşebbüs

Rüşvet alma

Nitelikli dolandırıcılık

Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet

İrtikaba yardım

Rüşvete aracılık

Yalan tanıklık

Suçluyu kayırma

suçlarından ceza talep edildi.