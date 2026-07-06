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CHP'li Tanju Özcan'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan tutuklu CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı davada sanıklar hakkında irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütüne ilişkin birçok suçlamadan ağır hapis cezaları talep edilirken, ilk duruşma geniş güvenlik önlemleri altında Bolu'da görüldü.

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CHP'li Tanju Özcan'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 6'sı tutuklu toplam 19 sanığın yargılanmasına başlandı.

İlk duruşma, güvenlik tedbirleri nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda yapıldı. Tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna getirildi.

CHP'Lİ BELEDİYEYE YÖNELİK SORUŞTURMADA 19 SANIK YARGILANIYOR

Soruşturma kapsamında CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV yöneticileri Ali Sarıyıldız ve Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal hakkında işlem yapıldı.

Daha sonra yapılan itirazlar üzerine Leyla Beykoz hakkında ev hapsi uygulanırken, Aydan Özdemir ise tahliye edildi.

178 SAYFALIK İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede 41 mağdur ve 3 müşteki yer alırken, sanıklar hakkında;

  • İrtikap
  • İrtikaba teşebbüs
  • Rüşvet alma
  • Nitelikli dolandırıcılık
  • Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet
  • İrtikaba yardım
  • Rüşvete aracılık
  • Yalan tanıklık
  • Suçluyu kayırma

suçlarından ceza talep edildi.

CHP'li Tanju Özcan'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı-2

TANJU ÖZCAN İÇİN 263 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Tanju Özcan hakkında;

  • 6 kez "icbar suretiyle irtikap",
  • 3 kez "irtikaba teşebbüs",
  • 34 kez "nitelikli dolandırıcılık",
  • 1 kez "rüşvet"

suçlarından 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlamalar kapsamında onlarca yılı bulan hapis cezaları talep edildi.

Bolu Belediyesi iddianamesi kabul edildi | Tanju Özcan’a 263 yıl hapis talebiBolu Belediyesi iddianamesi kabul edildi | Tanju Özcan’a 263 yıl hapis talebi
Bolu Belediyesi iddianamesi kabul edildi | Tanju Özcan’a 263 yıl hapis talebi

İLK DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden önceki gün Bolu F Tipi Cezaevi'ne nakledilen Tanju Özcan, ilk duruşmada hazır bulundu.

Davanın ilk celsesi, yoğun güvenlik önlemleri altında görülmeye başlandı.

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CHP'li Tanju Özcan'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı-4 CHP'li Tanju Özcan'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı-5 CHP'li Tanju Özcan'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı-6

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