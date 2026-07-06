Darphane'den NATO Zirvesi'ne özel 5 liralık hatıra para: 100 bin adet basıldı, 500 bine ulaşacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi anısına özel tasarımlı 5 liralık hatıra madeni para bastı. Tedavülde kullanılabilecek para ilk etapta 100 bin adet üretildi, toplam üretimin ise 500 bin adede ulaşması planlanıyor. Paranın üzerinde NATO logosu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin görseli yer alıyor.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi anısına özel tasarımlı 5 liralık madeni para hazırladı. Hatıra niteliği taşıyan para, tedavülde kullanılabilecek şekilde mevcut iki metalli 5 liralık madeni para formatında üretildi.
NATO LOGOSU VE KÜLLİYE AYNI PARADA
Özel tasarımlı paranın ön yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği tarih ve Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli yer alıyor. Arka yüzünde ise tedavüldeki mevcut 5 liralık madeni para tasarımı korunuyor.
İLK ETAPTA 100 BİN ADET BASILDI
Darphane tarafından ilk etapta 100 bin adet üretilen özel 5 liralık hatıra paranın, zirve süresince 400 bin adet daha basılması planlanıyor. Böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması hedefleniyor.
HEM HATIRA HEM TEDAVÜL PARASI
Özel 5 liralık madeni para yalnızca koleksiyon amacıyla değil, vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği resmi tedavül parası olarak da dolaşıma girecek. Uygulamayla Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 36. NATO Zirvesi'nin kalıcı bir hatıraya dönüştürülmesi amaçlanıyor.
TÜRKİYE NATO LİDERLERİNİ AĞIRLIYOR
7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, müttefik ülkelerin liderlerini ortak güvenlik, iş birliği ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya getirecek. Türkiye, zirveye ev sahipliği yaparak uluslararası diplomasi ve güvenlik alanındaki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor.