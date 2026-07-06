Darphane'den NATO Zirvesi'ne özel 5 liralık hatıra para: 100 bin adet basıldı, 500 bine ulaşacak

Özel tasarımlı paranın ön yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği tarih ve Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli yer alıyor. Arka yüzünde ise tedavüldeki mevcut 5 liralık madeni para tasarımı korunuyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara 'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi anısına özel tasarımlı 5 liralık madeni para hazırladı. Hatıra niteliği taşıyan para, tedavülde kullanılabilecek şekilde mevcut iki metalli 5 liralık madeni para formatında üretildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

İLK ETAPTA 100 BİN ADET BASILDI

Darphane tarafından ilk etapta 100 bin adet üretilen özel 5 liralık hatıra paranın, zirve süresince 400 bin adet daha basılması planlanıyor. Böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması hedefleniyor.

HEM HATIRA HEM TEDAVÜL PARASI

Özel 5 liralık madeni para yalnızca koleksiyon amacıyla değil, vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği resmi tedavül parası olarak da dolaşıma girecek. Uygulamayla Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 36. NATO Zirvesi'nin kalıcı bir hatıraya dönüştürülmesi amaçlanıyor.