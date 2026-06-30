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Sahipsiz köpek saldırıları sonrası 2 belediye başkanına soruşturma, 1 belediye başkanına ön inceleme izni

İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Köyceğiz ve Erzurum'un Narman ilçelerinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırılarına ilişkin yürütülen incelemeleri tamamladı. Yapılan değerlendirmelerde, iki belediyenin başıboş hayvanların toplanması, hayvan barınağı hizmetleri ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edildi. Bu kapsamda Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi. Öte yandan, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki hayvan barınağına ilişkin iddialar nedeniyle Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da soruşturma/ön inceleme izni verildi.

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Sahipsiz köpek saldırıları sonrası 2 belediye başkanına soruşturma, 1 belediye başkanına ön inceleme izni
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  • İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuğun sahipsiz köpek saldırısında ağır yaralanması üzerine Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma izni verdi.
  • Erzurum'un Narman ilçesinde 10 yaşındaki Murat Tutar'ın sahipsiz köpek saldırısında yaralanmasının ardından Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi.
  • Köyceğiz Belediyesi'nin hayvan bakımevinin kapasite ve izinler bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin yürütülmediği tespit edildi.
  • Narman Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları uzun süre toplamadığı ve bu ihmal sonucu köpek saldırısının meydana geldiği belirlendi.
  • Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında hayvan bakımevi kurma yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla araştırma/ön inceleme izni verildi.

İçişleri Bakanlığı, sahipsiz köpeklerin neden olduğu saldırılar ve bu konuda belediyelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni, Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da araştırma/ön inceleme izninin verildiğini bildirdi.

CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan (Haberde yer alan görseller sosyal medyadan alınmıştır.)CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan (Haberde yer alan görseller sosyal medyadan alınmıştır.)

BAKANLIKTAN BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN İNCELEME

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahipsiz köpeklere ilişkin vatandaşların can güvenliğini tehdit eden olaylarla ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik iddialar hakkında gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerinin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Ak Partili Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem KınalıAk Partili Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı

2 YILDA 37 MAĞDUR

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı, ayrıca son 2 yılda 37 vatandaşın sahipsiz köpek saldırısı nedeniyle tedavi gördüğünün belirlendiği aktarılan açıklamada, Erzurum'un Narman ilçesinde ise sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 10 yaşındaki Murat Tutar'ın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı anımsatıldı.

Video Oynatma İkonu Barınak yükümlülüğünü aksatan 3 belediye başkanına soruşturma izni

Yaşanan iki olay üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Köyceğiz Belediyesine ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmediğinin belirlendiği bildirilen açıklamada, Narman Belediyesinin de sorumluluk alanındaki hayvanları etkin şekilde toplamadığı ve bu ihmal sonucunda meydana gelen köpek saldırısında belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımıBakanlığın sosyal medya paylaşımı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplanan bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde, görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilmiştir.

DEM Partili Hilvan Belediye Başkanı Serhan PaydaşDEM Partili Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ise belediyenin, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, bu kapsamda gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediği iddiaları üzerine yürütülen incelemeler sonucunda, Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında konuya ilişkin araştırma/ön inceleme izni verilmiştir. Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir."

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