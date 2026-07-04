Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede

RÜZGAR 50 KM/SAATE ÇIKABİLİR

Kuzeyli poyrazın etkisine dikkat çeken Tek, rüzgârın zaman zaman sert eseceğini belirtti:

MARMARA GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Yağışlı sistemin sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağını belirten Tek, Marmara'nın birçok ilini işaret etti:

AFET RİSKİ VAR MI?

Kısa süreli ve yerel yağışlara dikkat çeken uzman, tamamen riskin ortadan kalkmadığını ancak büyük çaplı bir afet beklentisinin düşük olduğunu ifade etti:

Yağışlar aslında çok yüksek değerli değil ama şöyle bir şey var, kısa sürede lokal yağışlar oluşabilir İstanbul'da bugün öğleden sonraki saatlerde. Kısa süreli ama çok uzun soluklu değil. Buna karşı dikkatli olmakta fayda var çünkü çok ısınmış bir hava var. Sıcaklığı artmış bir deniz suyu sıcaklığı var ve üst atmosferdeki sıcaklık değerleri düşük olduğundan dolayı da bu tür afete dönüşme riski de var. Ama şu anki gözüken çok büyük böyle büyük yani risk olmadığını söylemek mümkün değil ama öyle çok büyük riskler yok onu söyleyelim öncelikle.