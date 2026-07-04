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Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini serin ve yağışlı sisteme bırakıyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM’dan peş peşe uyarılar geldi. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji uzmanı Adil Tek, şehirdeki son durumu ve riskli saat aralıklarını detaylarıyla anlattı.

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Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede

Yurt genelinde hava yeniden değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey, iç ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyururken İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ile Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler de vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji uzmanı Adil Tek, şehirdeki son durumu ve riskli saat aralıklarını anlattı.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor. (Fotoğraf:AA)İstanbul'da yağmur etkili oluyor. (Fotoğraf:AA)

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbul'un birçok semtinde yağmur etkisini gösteriyor. AKOM verilerine göre gün boyu devam etmesi beklenen yağışların öğle saatlerine doğru etkisini artırması bekleniyor.

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Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede-3

ŞİLE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yağışlı sistemin İstanbul'a giriş yaptığını belirterek ilk etkinin Şile çevresinde görüldüğünü söyledi. Tek, A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle şu andan başlamak istiyorum. O yağışlı sistem aslında İstanbul'a geldi ama merkez ilçelerde değil. Şu anda Şile civarında özellikle Şile'nin iç kesimlerinde çok kuvvetli bir konvektif yapı diye adlandırdığımız bir yağış şekli var. Şu anda orada devam ediyor ve yer yer de bu dolu şekline dönüşüyor. Olduğu noktada çok fazla bir yer değiştirmeyen yer değişikliği göstermeden devam eden bir yağış var yaklaşık yarım saattir. Özellikle Şile'nin iç kesimlerinde kuvvetli bir yağış var.

İSTANBUL'DA ASIL ETKİ ÖĞLEDEN SONRA

İstanbul merkez ilçelerinde yağışın öğleden sonra daha belirgin hale geleceğini vurgulayan Adil Tek, sıcaklıkların da düşeceğini ifade etti.

İstanbul'da merkez ilçelerdeki yağış daha çok öğleden sonraki saatlerde kendini gösterecek. Önümüzdeki saatlerde yine yağış göreceğiz ama sistemin etkisi daha çok öğleden sonra daha fazla gözüküyor. Sıcaklıklar tabii ki düne göre düşmüş olacak. Daha doğrusu sabah saatlerindeki 25-26 derecelik sıcaklıklar çok yükselmeyecek gün içerisinde. Bu değerlerde hatta ilerleyen saatlerde biraz daha düşecek ki 22-23 derecelere kadar düşecek.

Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede-4

RÜZGAR 50 KM/SAATE ÇIKABİLİR

Kuzeyli poyrazın etkisine dikkat çeken Tek, rüzgârın zaman zaman sert eseceğini belirtti:

Kuzeyli poyrazdan esen rüzgar var. Bu da zaman zaman şiddetlenecek ki şiddeti zaman zaman saatte 50 km'ye kadar çıkacak. Bunlar daha çok öğleden sonraki saatlerde. İstanbullular biraz daha öğleden sonraki saatlerde dikkatli olması gerekiyor.

MARMARA GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Yağışlı sistemin sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağını belirten Tek, Marmara'nın birçok ilini işaret etti:

Bu yağış tabii İstanbul ile birlikte Marmara'nın güneyine ve doğusuna da sarkmış olacak. Yani Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya da yağış alacak yerler arasında.

AFET RİSKİ VAR MI?

Kısa süreli ve yerel yağışlara dikkat çeken uzman, tamamen riskin ortadan kalkmadığını ancak büyük çaplı bir afet beklentisinin düşük olduğunu ifade etti:

Yağışlar aslında çok yüksek değerli değil ama şöyle bir şey var, kısa sürede lokal yağışlar oluşabilir İstanbul'da bugün öğleden sonraki saatlerde. Kısa süreli ama çok uzun soluklu değil. Buna karşı dikkatli olmakta fayda var çünkü çok ısınmış bir hava var. Sıcaklığı artmış bir deniz suyu sıcaklığı var ve üst atmosferdeki sıcaklık değerleri düşük olduğundan dolayı da bu tür afete dönüşme riski de var. Ama şu anki gözüken çok büyük böyle büyük yani risk olmadığını söylemek mümkün değil ama öyle çok büyük riskler yok onu söyleyelim öncelikle.

Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede-5

KRİTİK SAAT ARALIĞI: 11.00–16.00

Yayında dikkat çekilen en önemli başlıklardan biri ise riskli saat aralığı oldu:

Ama akşam saatleri daha doğrusu dikkat edilmesi gereken saatler bugün öğleden sonraki saatler yani özellikle saat 11 ile 16 arası diyebiliriz bunu yani bu riskin oluşabileceği saatleri.

ŞİLE'DE RİSK ZİRVEYE ÇIKTI

Meteoroloji radar verilerine de değinen Tek, Şile'de kuvvetli yağışın sürdüğünü belirtti:

Yağış çok yüksek bazı bölgeler örneğin mesela şu anda Şile'de evet o risk oluştu. Yani Şile'nin iç kesimlerinde o risk oluştu. Radar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün radar görüntüleri şu anda onu söylüyor bize diyor ki buradaki alanlarda kuvvetli bir yağış var önümüzdeki saatler içerisinde de vatandaşların yine bizi takip etmesinde fayda var.

HAFTA SONU VE YENİ HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirten Tek, yeni haftaya dair de bilgi verdi:

İstanbul için genel olarak tablo böyle akşam ve gece saatlerinde ise yağış etkisini kaybetmiş olacak yarın İstanbul'da açık ve az bulutlu bir hava gözüküyor. Önümüzdeki haftada bu o yüksek sıcaklıklarda etkisini İstanbul'da kaybetmiş olacak yani tabii yaz değerleri var 27-28 derecelerde o çok yukarı çıkan değerler önümüzdeki hafta gözükmüyor aslında önümüzdeki hafta biraz daha serin hafta diyebiliriz geçtiğimiz haftalara nazaran.

Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede-6

YENİ SICAK HAVA DALGASI SİNYALİ

Temmuz ortasına doğru yeniden sıcaklık artışı olabileceğini belirten uzman isim şu ifadeleri kullandı:

Şimdi önümüzdeki hafta biraz daha geçtiğimiz haftaya göre biraz daha serin yani mevsim normalleri ve altı değerlerde aslında ülke geneli için de bunu söyleyebiliriz. Ayın 13'ünden sonra yani Temmuz ayının ikinci periyoduna başlarken bir sıcak hava dalgası uzakta gözüken tabii o yaklaştıkça daha da değerlendireceğiz onu şu an gözüken evet ayın 13'ünden sonra bir sıcak hava dalgası gözüküyor özellikle batı bölgeler için.

KIYI ŞERİDİNDE ÇEKEN AKINTI UYARISI

Tek, özellikle kuzey sahillerinde deniz riskine de dikkat çekti:

Bu arada şunu hemen kısaca onu da belirteyim poyrazdan esen rüzgardan dolayı özellikle İstanbul'un kuzey sahillerinde çeken akıntı riskleri var buna karşı özellikle bugün ve yarın İstanbul'un özellikle yani bahsettiğimiz yerlerde Şile ve Kilyos diyelim Riva yine Beykoz ilçemizin kuzey sayfiye yerleri buralarda yüksek dalgalar oluşma riski bulunuyor o yüzden çeken akıntılara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

İSTANBUL'DA KRİTİK SAATLER

Meteoroloji uzmanlarının uyarılarına göre İstanbul'da özellikle öğleden sonra saatlerinde kuvvetli yağış, dolu ve kısa süreli fırtına riski bulunuyor. Vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve resmi kurumların uyarılarını takip etmeleri önemle tavsiye ediliyor.

Meteoroloji, birçok il için sağanak yağış uyarısı yaptı.Meteoroloji, birçok il için sağanak yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay'ın batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara'da yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.Marmara'da yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Özellikle İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyi ile Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

SICAKLIK DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı ve doğu kesimlerde birkaç derece azalması diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor.

Kars ve Ardahan'da da kuvvetli yağış görülecek.Kars ve Ardahan'da da kuvvetli yağış görülecek.

RÜZGAR HATAY'DA KUVVETLENECEK

Rüzgarın yurt genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülürken, güney kesimlerde güneyli yönlerden, Hatay çevrelerinde ise batı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları, olumsuz hava koşulları ve yüksek dalga boyu nedeniyle şehir genelinde kritik uyarılarda bulunarak bazı bölgelerde denize girmeyi yasakladı.İstanbul Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları, olumsuz hava koşulları ve yüksek dalga boyu nedeniyle şehir genelinde kritik uyarılarda bulunarak bazı bölgelerde denize girmeyi yasakladı.

İSTANBUL'DA ALARM: KUVVETLİ YAĞIŞ VE DALGA UYARISIYLA DENİZE GİRME YASAKLARI BAŞLADI

İstanbul Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları, olumsuz hava koşulları ve yüksek dalga boyu nedeniyle şehir genelinde kritik uyarılarda bulunarak bazı bölgelerde denize girmeyi yasakladı.

Rüzgar çoğunlukla kuzey yönlerden esecek.Rüzgar çoğunlukla kuzey yönlerden esecek.

VALİLİKTEN SAĞANAK VE RÜZGAR UYARISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanarak bugün (Cumartesi) sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar şehirde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Kuzeyli yönlerden esecek rüzgârın hızının zaman zaman 40-60 km/saate ulaşacağı tahmin edilirken; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyunun yüksek olması sebebiyle 04.07.2026 (Cumartesi) ve 05.07.2026 (Pazar) günlerinde 2 gün süreyle denize girmeyi tamamen yasakladı.Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyunun yüksek olması sebebiyle 04.07.2026 (Cumartesi) ve 05.07.2026 (Pazar) günlerinde 2 gün süreyle denize girmeyi tamamen yasakladı.

BEYKOZ'DA 2 GÜN SÜREYLE DENİZ YASAĞI

Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyunun yüksek olması sebebiyle 04.07.2026 (Cumartesi) ve 05.07.2026 (Pazar) günlerinde 2 gün süreyle denize girmeyi tamamen yasakladı.

Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişleri hafta sonu boyunca (Cumartesi ve Pazar günü bitimine kadar) geçici olarak kapatıldı.Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişleri hafta sonu boyunca (Cumartesi ve Pazar günü bitimine kadar) geçici olarak kapatıldı.

SARIYER KISIRKAYA PLAJI KAPATILDI

Sarıyer Kaymakamlığı da benzer şekilde yüksek dalga boyu ve can güvenliği riski nedeniyle Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişlerinin hafta sonu boyunca (Cumartesi ve Pazar günü bitimine kadar) geçici olarak kapatıldığını ilan etti.

 İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kars illeri için MGM sarı kodlu uyarı yayınladı. (Fotoğraf: MGM) İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kars illeri için MGM sarı kodlu uyarı yayınladı. (Fotoğraf: MGM)

4 İLE SARI SARI KODLU UYARI

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kars illeri için MGM sarı kodlu uyarı yayınladı.

Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede-15

BÖLGESEL HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU 4 TEMMUZ 2026

MARMARA BÖLGESİ

Genel Durum: Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
İstanbul29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bursa29°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli29°CParçalı zamanla çok bulutlu, güneyi yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale32°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede-16

EGE BÖLGESİ

Genel Durum: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
Kütahya26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir35°CAz bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli36°CAz bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu
Muğla36°CAz bulutlu ve açık

Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede-17

AKDENİZ BÖLGESİ

Genel Durum: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
Hatay30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Adana33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya33°CParçalı az bulutlu, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede-18

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Genel Durum: Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
Yozgat26°CParçalı bulutlu
Eskişehir29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Ankara31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Konya33°CParçalı ve az bulutlu

Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede-19

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; yarın öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
Zonguldak27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bolu28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu29°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bartın31°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede-20

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
Trabzon27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun30°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
Amasya33°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede-21

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Genel Durum: Az bulutlu, doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
Kars23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Erzurum26°CParçalı, zamanla çok bulutlu, doğusu yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van27°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya34°CAz bulutlu ve açık

Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede-22

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Genel Durum: Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık; sıcaklıklar yüksek seyrediyor.

ŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
Gaziantep36°CAz bulutlu ve açık
Mardin36°CAz bulutlu ve açık
Diyarbakır39°CAz bulutlu ve açık
Şanlıurfa40°CAz bulutlu ve açık

Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede-23

⚠️ Önemli Uyarı

Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar beklenmektedir. Yağış anında tüm denizlerde görüş mesafesi "orta" dereceye düşecektir.

DENİZLERDE HAVA DURUMU RAPORU

Deniz / GölHava DurumuRüzgâr DurumuDalga Boyu
KaradenizParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBatı Karadeniz'de batı/kuzeybatı, öğleden sonra kuzeydoğu (3-5, öğleye kadar 4-6 yer yer 7 bofor); Doğu Karadeniz'de 3-5, gece batısı 5-7 bofor1.0 - 2.0 m (yer yer 2.5 m)
MarmaraParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde0.5 - 1.5 m
Ege DeniziParçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKuzey Ege'de kuzey/kuzeydoğudan 3-5; Güney Ege'de kuzey/kuzeybatıdan 4-6 kuvvetinde1.0 - 2.0 m (yer yer 2.5 m)
AkdenizParçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBatı Akdeniz'de batı/kuzeybatı, Antalya Körfezi güneyli yönlerden 3-5, batısı 4-6; Doğu Akdeniz'de batı/güneybatıdan 3-5 kuvvetinde1.0 - 2.0 m (sabah batısı 2.5 m)
Van GölüAz bulutlu, yarın parçalı/çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde0.25 - 0.75 m

Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan, haritalar MGM'den uyarı tabloları ise Valilik, Kaymakamlık X hesaplarından servis edilmiştir.

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