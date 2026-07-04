Valilik ve MGM'den kritik uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il listede
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini serin ve yağışlı sisteme bırakıyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM’dan peş peşe uyarılar geldi. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji uzmanı Adil Tek, şehirdeki son durumu ve riskli saat aralıklarını detaylarıyla anlattı.
Yurt genelinde hava yeniden değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey, iç ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyururken İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ile Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler de vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji uzmanı Adil Tek, şehirdeki son durumu ve riskli saat aralıklarını anlattı.
İstanbul'da yağmur etkili oluyor
İstanbul'un birçok semtinde yağmur etkisini gösteriyor. AKOM verilerine göre gün boyu devam etmesi beklenen yağışların öğle saatlerine doğru etkisini artırması bekleniyor.
ŞİLE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BAŞLADI
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yağışlı sistemin İstanbul'a giriş yaptığını belirterek ilk etkinin Şile çevresinde görüldüğünü söyledi. Tek, A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:
Öncelikle şu andan başlamak istiyorum. O yağışlı sistem aslında İstanbul'a geldi ama merkez ilçelerde değil. Şu anda Şile civarında özellikle Şile'nin iç kesimlerinde çok kuvvetli bir konvektif yapı diye adlandırdığımız bir yağış şekli var. Şu anda orada devam ediyor ve yer yer de bu dolu şekline dönüşüyor. Olduğu noktada çok fazla bir yer değiştirmeyen yer değişikliği göstermeden devam eden bir yağış var yaklaşık yarım saattir. Özellikle Şile'nin iç kesimlerinde kuvvetli bir yağış var.
İSTANBUL'DA ASIL ETKİ ÖĞLEDEN SONRA
İstanbul merkez ilçelerinde yağışın öğleden sonra daha belirgin hale geleceğini vurgulayan Adil Tek, sıcaklıkların da düşeceğini ifade etti.
İstanbul'da merkez ilçelerdeki yağış daha çok öğleden sonraki saatlerde kendini gösterecek. Önümüzdeki saatlerde yine yağış göreceğiz ama sistemin etkisi daha çok öğleden sonra daha fazla gözüküyor. Sıcaklıklar tabii ki düne göre düşmüş olacak. Daha doğrusu sabah saatlerindeki 25-26 derecelik sıcaklıklar çok yükselmeyecek gün içerisinde. Bu değerlerde hatta ilerleyen saatlerde biraz daha düşecek ki 22-23 derecelere kadar düşecek.
RÜZGAR 50 KM/SAATE ÇIKABİLİR
Kuzeyli poyrazın etkisine dikkat çeken Tek, rüzgârın zaman zaman sert eseceğini belirtti:
Kuzeyli poyrazdan esen rüzgar var. Bu da zaman zaman şiddetlenecek ki şiddeti zaman zaman saatte 50 km'ye kadar çıkacak. Bunlar daha çok öğleden sonraki saatlerde. İstanbullular biraz daha öğleden sonraki saatlerde dikkatli olması gerekiyor.
MARMARA GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
Yağışlı sistemin sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağını belirten Tek, Marmara'nın birçok ilini işaret etti:
Bu yağış tabii İstanbul ile birlikte Marmara'nın güneyine ve doğusuna da sarkmış olacak. Yani Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya da yağış alacak yerler arasında.
AFET RİSKİ VAR MI?
Kısa süreli ve yerel yağışlara dikkat çeken uzman, tamamen riskin ortadan kalkmadığını ancak büyük çaplı bir afet beklentisinin düşük olduğunu ifade etti:
Yağışlar aslında çok yüksek değerli değil ama şöyle bir şey var, kısa sürede lokal yağışlar oluşabilir İstanbul'da bugün öğleden sonraki saatlerde. Kısa süreli ama çok uzun soluklu değil. Buna karşı dikkatli olmakta fayda var çünkü çok ısınmış bir hava var. Sıcaklığı artmış bir deniz suyu sıcaklığı var ve üst atmosferdeki sıcaklık değerleri düşük olduğundan dolayı da bu tür afete dönüşme riski de var. Ama şu anki gözüken çok büyük böyle büyük yani risk olmadığını söylemek mümkün değil ama öyle çok büyük riskler yok onu söyleyelim öncelikle.
KRİTİK SAAT ARALIĞI: 11.00–16.00
Yayında dikkat çekilen en önemli başlıklardan biri ise riskli saat aralığı oldu:
Ama akşam saatleri daha doğrusu dikkat edilmesi gereken saatler bugün öğleden sonraki saatler yani özellikle saat 11 ile 16 arası diyebiliriz bunu yani bu riskin oluşabileceği saatleri.
ŞİLE'DE RİSK ZİRVEYE ÇIKTI
Meteoroloji radar verilerine de değinen Tek, Şile'de kuvvetli yağışın sürdüğünü belirtti:
Yağış çok yüksek bazı bölgeler örneğin mesela şu anda Şile'de evet o risk oluştu. Yani Şile'nin iç kesimlerinde o risk oluştu. Radar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün radar görüntüleri şu anda onu söylüyor bize diyor ki buradaki alanlarda kuvvetli bir yağış var önümüzdeki saatler içerisinde de vatandaşların yine bizi takip etmesinde fayda var.
HAFTA SONU VE YENİ HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul'da yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirten Tek, yeni haftaya dair de bilgi verdi:
İstanbul için genel olarak tablo böyle akşam ve gece saatlerinde ise yağış etkisini kaybetmiş olacak yarın İstanbul'da açık ve az bulutlu bir hava gözüküyor. Önümüzdeki haftada bu o yüksek sıcaklıklarda etkisini İstanbul'da kaybetmiş olacak yani tabii yaz değerleri var 27-28 derecelerde o çok yukarı çıkan değerler önümüzdeki hafta gözükmüyor aslında önümüzdeki hafta biraz daha serin hafta diyebiliriz geçtiğimiz haftalara nazaran.
YENİ SICAK HAVA DALGASI SİNYALİ
Temmuz ortasına doğru yeniden sıcaklık artışı olabileceğini belirten uzman isim şu ifadeleri kullandı:
Şimdi önümüzdeki hafta biraz daha geçtiğimiz haftaya göre biraz daha serin yani mevsim normalleri ve altı değerlerde aslında ülke geneli için de bunu söyleyebiliriz. Ayın 13'ünden sonra yani Temmuz ayının ikinci periyoduna başlarken bir sıcak hava dalgası uzakta gözüken tabii o yaklaştıkça daha da değerlendireceğiz onu şu an gözüken evet ayın 13'ünden sonra bir sıcak hava dalgası gözüküyor özellikle batı bölgeler için.
KIYI ŞERİDİNDE ÇEKEN AKINTI UYARISI
Tek, özellikle kuzey sahillerinde deniz riskine de dikkat çekti:
Bu arada şunu hemen kısaca onu da belirteyim poyrazdan esen rüzgardan dolayı özellikle İstanbul'un kuzey sahillerinde çeken akıntı riskleri var buna karşı özellikle bugün ve yarın İstanbul'un özellikle yani bahsettiğimiz yerlerde Şile ve Kilyos diyelim Riva yine Beykoz ilçemizin kuzey sayfiye yerleri buralarda yüksek dalgalar oluşma riski bulunuyor o yüzden çeken akıntılara karşı dikkatli olmak gerekiyor.
İSTANBUL'DA KRİTİK SAATLER
Meteoroloji uzmanlarının uyarılarına göre İstanbul'da özellikle öğleden sonra saatlerinde kuvvetli yağış, dolu ve kısa süreli fırtına riski bulunuyor. Vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve resmi kurumların uyarılarını takip etmeleri önemle tavsiye ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay'ın batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Özellikle İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyi ile Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
SICAKLIK DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının kuzeybatı ve doğu kesimlerde birkaç derece azalması diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor.
RÜZGAR HATAY'DA KUVVETLENECEK
Rüzgarın yurt genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülürken, güney kesimlerde güneyli yönlerden, Hatay çevrelerinde ise batı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA ALARM: KUVVETLİ YAĞIŞ VE DALGA UYARISIYLA DENİZE GİRME YASAKLARI BAŞLADI
İstanbul Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları, olumsuz hava koşulları ve yüksek dalga boyu nedeniyle şehir genelinde kritik uyarılarda bulunarak bazı bölgelerde denize girmeyi yasakladı.
VALİLİKTEN SAĞANAK VE RÜZGAR UYARISI
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanarak bugün (Cumartesi) sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar şehirde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Kuzeyli yönlerden esecek rüzgârın hızının zaman zaman 40-60 km/saate ulaşacağı tahmin edilirken; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
BEYKOZ'DA 2 GÜN SÜREYLE DENİZ YASAĞI
Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyunun yüksek olması sebebiyle 04.07.2026 (Cumartesi) ve 05.07.2026 (Pazar) günlerinde 2 gün süreyle denize girmeyi tamamen yasakladı.
SARIYER KISIRKAYA PLAJI KAPATILDI
Sarıyer Kaymakamlığı da benzer şekilde yüksek dalga boyu ve can güvenliği riski nedeniyle Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişlerinin hafta sonu boyunca (Cumartesi ve Pazar günü bitimine kadar) geçici olarak kapatıldığını ilan etti.
4 İLE SARI SARI KODLU UYARI
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kars illeri için MGM sarı kodlu uyarı yayınladı.
BÖLGESEL HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU 4 TEMMUZ 2026
MARMARA BÖLGESİ
Genel Durum: Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|İstanbul
|29°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Bursa
|29°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kırklareli
|29°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu, güneyi yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Çanakkale
|32°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Genel Durum: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Kütahya
|26°C
|Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İzmir
|35°C
|Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
|Denizli
|36°C
|Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu
|Muğla
|36°C
|Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Genel Durum: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Hatay
|30°C
|Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Adana
|33°C
|Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Antalya
|33°C
|Parçalı az bulutlu, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Burdur
|34°C
|Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Genel Durum: Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Yozgat
|26°C
|Parçalı bulutlu
|Eskişehir
|29°C
|Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
|Ankara
|31°C
|Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
|Konya
|33°C
|Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; yarın öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Zonguldak
|27°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Bolu
|28°C
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kastamonu
|29°C
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Bartın
|31°C
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Trabzon
|27°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Rize
|29°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Samsun
|30°C
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
|Amasya
|33°C
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Genel Durum: Az bulutlu, doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Kars
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Erzurum
|26°C
|Parçalı, zamanla çok bulutlu, doğusu yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Van
|27°C
|Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Malatya
|34°C
|Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Genel Durum: Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık; sıcaklıklar yüksek seyrediyor.
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Gaziantep
|36°C
|Az bulutlu ve açık
|Mardin
|36°C
|Az bulutlu ve açık
|Diyarbakır
|39°C
|Az bulutlu ve açık
|Şanlıurfa
|40°C
|Az bulutlu ve açık
⚠️ Önemli Uyarı
Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar beklenmektedir. Yağış anında tüm denizlerde görüş mesafesi "orta" dereceye düşecektir.
DENİZLERDE HAVA DURUMU RAPORU
|Deniz / Göl
|Hava Durumu
|Rüzgâr Durumu
|Dalga Boyu
|Karadeniz
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Batı Karadeniz'de batı/kuzeybatı, öğleden sonra kuzeydoğu (3-5, öğleye kadar 4-6 yer yer 7 bofor); Doğu Karadeniz'de 3-5, gece batısı 5-7 bofor
|1.0 - 2.0 m (yer yer 2.5 m)
|Marmara
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde
|0.5 - 1.5 m
|Ege Denizi
|Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kuzey Ege'de kuzey/kuzeydoğudan 3-5; Güney Ege'de kuzey/kuzeybatıdan 4-6 kuvvetinde
|1.0 - 2.0 m (yer yer 2.5 m)
|Akdeniz
|Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Batı Akdeniz'de batı/kuzeybatı, Antalya Körfezi güneyli yönlerden 3-5, batısı 4-6; Doğu Akdeniz'de batı/güneybatıdan 3-5 kuvvetinde
|1.0 - 2.0 m (sabah batısı 2.5 m)
|Van Gölü
|Az bulutlu, yarın parçalı/çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde
|0.25 - 0.75 m
Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan, haritalar MGM'den uyarı tabloları ise Valilik, Kaymakamlık X hesaplarından servis edilmiştir.