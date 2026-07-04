Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz ilaç! Yeni karar Resmî Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla yayımlanan 11502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yürürlüğe girdi. Kararla birlikte tütün bağımlılığı tedavisi gören vatandaşlara ücretsiz ilaç desteği sağlanmasının önü açıldı. Düzenleme kapsamında en fazla 1 milyon kişi, sosyal güvence şartı aranmaksızın ücretsiz tedavi desteğinden yararlanabilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan 11502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün bağımlılığıyla mücadelede yeni bir dönem başladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

SOSYAL GÜVENCE ŞARTI KALDIRILDI

Yeni uygulamayla ücretsiz ilaç desteğinden yararlanmak için SGK veya herhangi bir sosyal güvenceye sahip olma şartı aranmayacak.

Tedavi programına dahil olan vatandaşlara ilaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri üzerinden ücretsiz ulaştırılacak.

HANGİ İLAÇLAR ÜCRETSİZ VERİLECEK?

Karar kapsamında şu tedavi ürünleri ücretsiz olarak sunulacak:

Nikotin Replasman Preparatları

Bupropion HCl

Vareniklin

Sitizin etken maddeli ilaçlar

İlaçlar, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtılarak hastalara ulaştırılacak.