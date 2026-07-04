Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz ilaç! Yeni karar Resmî Gazete'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararla, sigarayı bırakma tedavisi gören vatandaşlara ücretsiz ilaç desteği verilmesi kararlaştırıldı. Sigarayı bırakma tedavisi alan vatandaşlar. Nikotin replasman ürünleri ile belirli ilaçlar ücretsiz sağlanacak. Sağlık Bakanlığı aracılığıyla tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimlerinden. Sosyal güvencesi olsun ya da olmasın en fazla 1 milyon kişi uygulamadan faydalanabilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yürürlüğe girdi. Kararla birlikte tütün bağımlılığı tedavisi gören vatandaşlara ücretsiz ilaç desteği sağlanmasının önü açıldı. Düzenleme kapsamında en fazla 1 milyon kişi, sosyal güvence şartı aranmaksızın ücretsiz tedavi desteğinden yararlanabilecek.
SOSYAL GÜVENCE ŞARTI KALDIRILDI
Yeni uygulamayla ücretsiz ilaç desteğinden yararlanmak için SGK veya herhangi bir sosyal güvenceye sahip olma şartı aranmayacak.
Tedavi programına dahil olan vatandaşlara ilaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri üzerinden ücretsiz ulaştırılacak.
HANGİ İLAÇLAR ÜCRETSİZ VERİLECEK?
Karar kapsamında şu tedavi ürünleri ücretsiz olarak sunulacak:
- Nikotin Replasman Preparatları
- Bupropion HCl
- Vareniklin
- Sitizin etken maddeli ilaçlar
İlaçlar, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtılarak hastalara ulaştırılacak.
TEDAVİ SÜRECİ SAĞLIK BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLECEK
Ücretsiz ilaç desteği, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü tütün bağımlılığı tedavi programı kapsamında uygulanacak.
Karar, 4736 sayılı Kanun'un ilgili hükmünden muaf tutularak yürürlüğe girerken, uygulamanın yürütülmesinden Sağlık Bakanlığı sorumlu olacak.
ALO 171 DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden psikososyal destek, motivasyon danışmanlığı ve süreç takibi hizmeti almaya devam edecek.
Vatandaşlar ayrıca sigara bırakma poliklinelerine başvurarak ücretsiz tedavi süreci hakkında bilgi edinebilecek.
SİGARAYI BIRAKMA İLAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?
Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında belirlenen ilaçlar ücretsiz verilecek.
KİMLER ÜCRETSİZ İLAÇ DESTEĞİNDEN YARARLANACAK?
Tütün bağımlılığı tedavisi gören vatandaşlar, sosyal güvence şartı aranmaksızın uygulamadan yararlanabilecek. Destek en fazla 1 milyon kişiyi kapsayacak.
HANGİ İLAÇLAR ÜCRETSİZ ALINACAK?
Nikotin replasman preparatları ile Bupropion HCl, Vareniklin ve Sitizin etken maddeli ilaçlar ücretsiz sağlanacak.
İLAÇLAR NEREDEN TEMİN EDİLECEK?
Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ilaçlar, tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri ile birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak.
AİLE HEKİMİ ÜCRETSİZ SİGARA BIRAKMA İLACI YAZABİLECEK Mİ?
Tedavi süreci ve ilaç temini, Sağlık Bakanlığının belirlediği tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri üzerinden yürütülecek.
ALO 171 NE HİZMET VERİYOR?
ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı; sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara danışmanlık, motivasyon desteği ve tedavi sürecinin takibi konusunda ücretsiz hizmet sunuyor.