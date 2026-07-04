Şerif’ten Erdoğan’a övgü: Türkiye Pakistan’ın yanında kaya gibi durdu

Pakistan Başbakanı Şerif, İstanbul'da düzenlenen "Türkiye-Pakistan İş Forumu"na katılarak konuşma yaptı.

Şerif, İstanbul'da bulunmanın büyük bir zevk olduğunu belirterek, "Türkiye, Pakistan'ın dünya çapında en sadık müttefiklerinden biridir. İki ülke arasındaki bu kardeşçe bağ, yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Aslında bu bağ, Pakistan'ın 1947'de kurulmasından çok önceye uzanmaktadır." ifadesini kullandı.

Forum kapsamında görüşülen fikirlerin, iki ülkenin yararına hayata geçirmek gerektiğine işaret eden Şerif, şöyle devam etti:

"Pakistan'ın, çok sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğiyle, ABD ile İran arasında barış için arabuluculuk yapabildiği zaman geldi. Bu, kolay bir görev değildi, oldukça zorluydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve diğer dost ve kardeş ülkelerin samimi desteği olmasaydı, bu görev neredeyse imkansız olurdu. Ama Elhamdülillah, bugün bu noktaya geldik."

Şerif, Pakistan'ın arabuluculuğunda ateşkesin yürürlüğe girdiğini belirterek, "İslamabad Mutabakat Anlaşması, ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve arabulucu olarak Pakistan'ı temsil eden ben tarafından imzalanmıştır. Şimdi bu fırsattan yararlanılmalı ve bu barış sürecindeki muazzam potansiyeli keşfetmeliyiz. Sadece ikili çıkarlarımız için değil, tüm bölge için." diye konuştu.