İstanbul merkezli operasyonlarda 1 ton 45 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 45 kilogram uyuşturucu madde ve 173 bin 9 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 80 şüpheliden 26’sı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
15 GÜNLÜK TAKİP SONRASI OPERASYON
Ekipler, 15-30 Haziran tarihleri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen suç örgütleri ile kentteki sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
İstanbul merkezli Tekirdağ, Gümüşhane ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 80 şüpheli gözaltına alındı.
1 TON 45 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonlarda ele geçirilenler şöyle:
- 1 ton 45 kilogram uyuşturucu madde
- 173 bin 9 uyuşturucu hap
- 2 otomatik silah
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı. 54 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
UYUŞTURUCULAR VATAN'DA SERGİLENDİ
Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da çalışmalara katılan personeli tebrik ederek basın mensuplarına operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
"SUÇ ZİNCİRİNİN HALKALARINI TEK TEK KIRIP ATMAYA KARARLIYIZ"
Uyuşturucuyla mücadelenin her alanda kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Yıldız, "Torbacısından elebaşına kadar bu suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atmaya kararlıyız. Biz uyuşturucuya karşı amansız bir savaş yürütüyoruz. Bu savaşı sadece İstanbul adına değil tüm insanlık adına sürdürüyoruz." dedi.