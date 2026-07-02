İstanbul merkezli operasyonlarda 1 ton 45 kilo uyuşturucu ele geçirildi

"SUÇ ZİNCİRİNİN HALKALARINI TEK TEK KIRIP ATMAYA KARARLIYIZ"

Uyuşturucuyla mücadelenin her alanda kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Yıldız, "Torbacısından elebaşına kadar bu suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atmaya kararlıyız. Biz uyuşturucuya karşı amansız bir savaş yürütüyoruz. Bu savaşı sadece İstanbul adına değil tüm insanlık adına sürdürüyoruz." dedi.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel