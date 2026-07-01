Batman'da 19 yıllık sır çözüldü: Sabunlaşan ceset Aydın Özcan'a ait çıktı | Katili kardeşleri! | Fuhuş iddiası
Batman’ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında Şat Deresi'nde bulunan ve kimliği belirlenemediği için zaman aşımından kapatılan faili meçhul cinayet dosyası, 19 yıl sonra aydınlatıldı. Resmi nikahsız eşine işkence edip burnunu kestikten sonra ortadan kaybolan ve 20 yıldır hiçbir resmi kurumla etkileşimi bulunmadığı tespit edilen Aydın Özcan'ın, eşini fuhuşa zorladığı gerekçesiyle kendi öz kardeşleri tarafından "namus saikiyle" infaz edilerek dereye atıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında aralarında Özcan'ın kardeşlerinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 19 yıl önce Şat Deresi'nde yüzü tanınmayacak halde bulunan ve kimliği belirlenemediği için zaman aşımından kapatılan faili meçhul cinayet dosyası aydınlatıldı. Sabunlaşmış cesedin, eşine şiddet uygulayıp burnunu kesen ve ardından "namus saikiyle" kendi öz kardeşleri tarafından infaz edilen Aydın Özcan olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.
19 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ
Kozluk ilçesi Armutlu Köyü Şat Deresi'nde 5 Haziran 2007 tarihinde suda boğulma sonucu öldüğü ve kafatasında çökme kırığı olduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve yüzü teşhis edilemeyen ceset, o dönem yapılan tüm araştırmalara rağmen kimliklendirilemeyince dosya 15 Kasım 2023'te zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldı.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasıyla dosya raftan indirildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen JASAT ekipleri, ezber bozan bir yöntem kullandı. Batman ve çevre illerde 2007 yılından bu yana hayatta görünmesine rağmen hiçbir resmi kurumla etkileşime girmeyen, hastane, noter, banka veya hiçbir devlet dairesinde izi olmayan "hayalet vatandaşlar" listelendi.
DEHŞET EVİ VE ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN CEZA
Yapılan incelemelerde, 2007 yılından beri hiçbir hayat belirtisi ve resmi kaydı olmayan Aydın Özcan ismi üzerinde yoğunlaşıldı. Özcan'ın geçmişi araştırıldığında ise altından bir aile dramı ve vahşet çıktı.
Aydın Özcan'ın 8 Şubat 2007 tarihinde dini nikahlı eşi Yıldız Doğan'ı fuhuşa zorladığı, kadının reddetmesi üzerine ellerini ve ayaklarını bağlayarak bıçakla burnunu kestiği belirlendi.
Eşini eve kilitleyip çocukları alarak kaçan Özcan hakkında o dönem "yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama" suçundan dava açıldığı, ancak firari olduğu için yakalanamayan şahıs hakkındaki davanın 2019 yılında zaman aşımından düştüğü tespit edildi.
ÖZ KARDEŞLERİ İNFAZ ETMİŞ
Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Aydın Özcan'ın öz kardeşleri ile mağdur eş Yıldız Doğan hakkında teknik takip ve dinleme kararı aldı. Yıldız Doğan alınan ifadesinde, İstanbul'da yaşadıkları dönemde eşinin kendisini para karşılığı fuhuşa zorladığını, durumu duyan Özcan'ın ağabeylerinin "namus saikiyle" cinayeti işlemiş olabileceğini beyan etti.
Teknik takibe takılan telefon konuşmaları ve saha çalışmaları da bu iddiayı doğruladı. Kardeşlerinin, yengesine yapılan işkence ve fuhuş zorlamasını öğrendikten sonra Aydın Özcan'ı 2007 baharında öldürüp Batman'daki Şat Deresi'ne attıkları kesinleşti.
DNA TESTİ NOKTAYI KOYDU
Kapatılan dosyayı açtıran kesin delil ise Adli Tıp Kurumundan geldi. Aydın Özcan'ın kızlarından alınan DNA örnekleri, 19 yıl önce dereden çıkarılan sabunlaşmış cesetten alınan örneklerle eşleşti. Dere yatağındaki meçhul cesedin Aydın Özcan olduğu resmen kanıtlanınca operasyon için düğmeye basıldı. 1 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 10 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler şu şekilde:
- Hayrettin Özcan
- Süleyman Özcan
- Mehmet Özcan
- Hilmi Özcan
- Naci Özcan
- Mehmet Suat Kaya
- Mücahit Kaya
- Emin Özcan
- Nuri Özcan
- Emrah Özcan
BAKAN GÜRLEK: "KARANLIKTA KALAN DOSYALARI TEK TEK GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ"
Gelişmelerin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasının milletin adalete olan güvenini güçlendirdiğini vurguladı.
Bakanlık bünyesinde kurulan özel daire başkanlığının karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkardığını belirten Gürlek, Batman'da yaşanan süreci şu sözlerle özetledi:
"2007 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde bir erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinesinde yeniden ele alınmış ve titiz çalışmalar neticesinde aydınlatılmıştır. Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın kararlı soruşturması ile JASAT başta olmak üzere kolluk birimlerimizin sabırlı araştırmaları neticesinde, cesedin 2007 yılından bu yana hiçbir resmî işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan'a ait olduğu DNA incelemesiyle tespit edilmiştir."
Yaklaşık 19 yıl sonra bu kördüğümün çözülmesinin arkasında büyük bir profesyonellik olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten savcılıklara, Jandarma Teşkilatına ve JASAT ekiplerine teşekkür etti. Gürlek, kamu vicdanını yaralayan tüm dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceklerini söyleyerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonuyla milletin adalete güvenini güçlendirmek için çalışmaların süreceğini belirtti.