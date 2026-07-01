Batman'da 19 yıllık sır çözüldü: Sabunlaşan ceset Aydın Özcan'a ait çıktı | Katili kardeşleri! | Fuhuş iddiası

Batman'ın Kozluk ilçesinde 19 yıl önce Şat Deresi'nde yüzü tanınmayacak halde bulunan ve kimliği belirlenemediği için zaman aşımından kapatılan faili meçhul cinayet dosyası aydınlatıldı. Sabunlaşmış cesedin, eşine şiddet uygulayıp burnunu kesen ve ardından "namus saikiyle" kendi öz kardeşleri tarafından infaz edilen Aydın Özcan olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

19 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ

Kozluk ilçesi Armutlu Köyü Şat Deresi'nde 5 Haziran 2007 tarihinde suda boğulma sonucu öldüğü ve kafatasında çökme kırığı olduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve yüzü teşhis edilemeyen ceset, o dönem yapılan tüm araştırmalara rağmen kimliklendirilemeyince dosya 15 Kasım 2023'te zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldı.