Şüphelilerden S.K. ve M.K.Y. kasten öldürme suçundan tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye'yi derinden sarsan faili meçhul dosyalarından biri olan Nesim Bayram soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yeniden ele alınan dosyada, operasyon aşamasına geçildi.

Ağrı merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.