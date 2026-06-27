13 yıl önce kaybolan Nesim Bayram dosyasında yeni gelişme: 5 gözaltı, 2 tutuklama
2013 yılında Ağrı'da kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Nesim Bayram dosyasında yeni bir aşamaya geçildi. Adalet Bakanlığı bünyesinde yeniden ele alınan soruşturma kapsamında HTS, baz kayıtları, KGYS görüntüleri ve yeni tanık beyanları doğrultusunda Ağrı merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
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- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013 tarihinde kaybolan Nesim Bayram soruşturmasında Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
- Ağrı merkezli Ankara, İzmir, Konya ve Manisa'da 22 Haziran 2026 tarihinde eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüphelilerden S.K. ve M.K.Y. kasten öldürme suçundan tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Soruşturmada HTS, baz kayıtları, KGYS görüntüleri ve yeni tanık beyanları kullanılarak teknik deliller toplandı.
- Tutuklanan şüpheli S.K.'nin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Türkiye'yi derinden sarsan faili meçhul dosyalarından biri olan Nesim Bayram soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yeniden ele alınan dosyada, operasyon aşamasına geçildi.
Ağrı merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan Nesim Bayram, 30 Ekim 2013 tarihinde "Ağrı merkeze gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu. İlk olarak kayıp kişi olarak değerlendirilen dosya, elde edilen bulgular üzerine 2016 yılında "kasten öldürme" soruşturmasına dönüştürüldü. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın dosyayı yeniden ele almasının ardından HTS, baz kayıtları, KGYS görüntüleri ve yeni tanık beyanları doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. Takvim.com.tr'nin ulaştığı dosya detaylarında, şüpheliler arasındaki ilişki iddiaları, çelişkili ifadeler ve teknik deliller soruşturmaya yön veren önemli unsurlar arasında yer aldı.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 22 Haziran 2026 tarihinde Ağrı merkezli Ankara, İzmir, Konya ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K. ile M.K.Y. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Öte yandan tutuklanan şüphelilerden S.K.'nin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.