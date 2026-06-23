Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2010 yılında kaybolan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'nin öldürülmesine ilişkin 2018'de kapatılan soruşturma dosyası, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla yeniden açıldı.

Savcılık soruşturmasında kayıp çiftin aşiret ileri gelenlerinin kararıyla öldürüldüğü ve cesetlerinin mağaraya atıldığı değerlendirmesi yapılarak 3 ayrı mağarada insana ait kemikler bulundu.

Gizli tanık ifadelerinde çiftin yakalandıktan sonra aşiret mensuplarına teslim edildiği, Arif Uğurlu'nun dövülerek, Ceylan Aktepe'nin ise başından silahla vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden Ceylan Aktepe'nin dini nikahla birlikte yaşadığı R.A.'nın babası Ömer Aktepe 'Töre saikiyle kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Savcılık tarafından alınan dinleme kayıtlarında bazı şüphelilerin olayın detaylarını bildiklerine dair konuşmalar yaptıkları ve dönemin muhtarı Ş.Ü.'nün mezarın yerini bildiğine yönelik değerlendirmeler bulunduğu tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla faili meçhul dosyalar raflardan çıkarak tek tek sonuca kavuşuyor. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 16 yıl önce beraber kaçan Arif Uğurlu ve başkasıyla dini nikahlı olan Ceylan Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin, 2018'de kapatılan dosya, yeniden açıldı. Diyarbakır'da 16 yıllık kayıp dosyasında töre iddiası Çınar ilçesinde R.A.'nın dini nikahla birlikte yaşadığı Ceylan Aktepe ile Arif Uğurlu'nun, 2010 yılında beraber kaçtığı ve kendilerinden bir daha haber alınamadığı öne sürüldü. S.A., 2014'te çiftin öldürüldüğüne dair Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. Başlatılan soruşturmada alınan ifadelerde, kayıp çiftin 'yurt dışına gittikleri' yönündeki beyanlar ve delil yetersizliği nedeniyle dosya hakkında 2018'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Dosya, Arif Uğurlu'nun babası Mehmet Uğurlu'nun oğlunun öldürüldüğünü beyan etmesi üzerine yeniden açıldı. Savcılığın araştırmalarında Uğurlu ile Aktepe'nin kayboldukları tarihten sonra hiçbir kamu kurumuna başvurmadıkları, banka hesaplarında hareket bulunmadığı, GSM hattı kullanmadıkları ve yakınlarıyla iletişime geçmedikleri tespit edildi. Yeniden açılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

8 yıl önce kapanan dosya tekrar açıldı (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e ve DHA'ya aittir.) KEMİKLER MAĞARALARDA BULUNDU Savcılık tutuklama talebinde, yapılan istihbari çalışmalarda çiftin aşiretin ileri gelenleri tarafından alınan kararla öldürüldüğü ve cesetlerinin mağaraya atıldığının değerlendirildiği kaydedildi. DNA İNCELEMSİ DEVAM EDİYOR Bunun üzerine farklı dönemlerde 3 ayrı mağarada yapılan incelemelerde, insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemikler, inceleme yapılması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Kemik İhtisas Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. Kayıp çiftin yakınlarından da DNA örnekleri alınırken, kemiklere ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.