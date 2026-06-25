Malatya sallandı! Malatya depremi kaç büyüklüğünde? AFAD son depremler

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MERKEZ ÜSSÜNE EN YAKIN İLLER HANGİLERİ?

Sarsıntı, merkez üssü olan Malatya il merkezine 25.55 KM mesafede gerçekleşti. Deprem merkezine en yakın ilk 5 il ve mesafeleri ise şöyle: