Malatya sallandı! Malatya depremi kaç büyüklüğünde? AFAD son depremler
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD afet raporundan edinilen ilk bilgilere göre depremin büyüklüğü 4.0 (MW) olarak ölçüldü. Deprem 25 Haziran 2026 tarihinde saat 16:22:37'de, 9.13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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- AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
- Deprem 25 Haziran 2026 tarihinde saat 16:22:37'de, 9.13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- Depremin merkez üssü 38.2833 enlem ve 38.5906 boylam koordinatlarında yer aldı.
- Sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 1.55 kilometre mesafedeki Tanışık mahallesi oldu.
- Deprem, Malatya il merkezine 25.55 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
SON DAKİKA | Malatya'da deprem meydana geldi. AFAD büyüklüğü 4.0 olarak açıkladı. AFAD afet raporundan edinilen ilk bilgilere göre depremin büyüklüğü 4.0 (MW) olarak ölçüldü.
MALATYA DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?
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Yer: Battalgazi (Malatya)
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Tarih ve Saat: 25-06-2026 / 16:22:37
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Derinlik: Yer yüzeyinin 9.13 KM altında
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Koordinatlar: 38.2833 Enlem, 38.5906 Boylam
MERKEZ ÜSSÜNE EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ HANGİLERİ?
Depremin merkez üssüne en yakın olan ilk 5 yerleşim merkezi şu şekilde listelendi:
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Tanışık (Battalgazi, Malatya) - 1.55 KM
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Pelitli (Battalgazi, Malatya) - 2.38 KM
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Kavaklıdere (Pütürge, Malatya) - 3.92 KM
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Hisartepe (Battalgazi, Malatya) - 5.06 KM
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Alhanuşağı (Battalgazi, Malatya) - 5.16 KM
MERKEZ ÜSSÜNE EN YAKIN İLLER HANGİLERİ?
Sarsıntı, merkez üssü olan Malatya il merkezine 25.55 KM mesafede gerçekleşti. Deprem merkezine en yakın ilk 5 il ve mesafeleri ise şöyle:
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Malatya: 25.55 KM
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Adıyaman: 63.77 KM
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Elazığ: 70.57 KM
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Tunceli: 123.66 KM
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Şanlıurfa: 126.42 KM
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 25 HAZİRAN 2026
|Tarih (TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-06-25 16:22:37
|38.28333
|38.59056
|9.13
|MW
|4.0
|Battalgazi (Malatya)
|2026-06-25 15:50:15
|39.53317
|26.10417
|7.90
|ML
|1.2
|Ayvacık (Çanakkale)
|2026-06-25 15:43:31
|38.40889
|25.38611
|7.22
|ML
|2.4
|Ege Denizi - [77.12 km] Çeşme (İzmir)
|2026-06-25 14:58:21
|38.96417
|37.38722
|7.30
|ML
|1.8
|Gürün (Sivas)
|2026-06-25 13:53:19
|38.48889
|39.32444
|6.98
|ML
|1.1
|Sivrice (Elazığ)
|2026-06-25 12:55:26
|38.74167
|36.55222
|6.17
|ML
|1.6
|Pınarbaşı (Kayseri)
|2026-06-25 12:42:25
|39.60861
|27.49250
|7.79
|ML
|1.2
|İvrindi (Balıkesir)
|2026-06-25 12:32:06
|39.02167
|25.93750
|6.46
|ML
|2.0
|Ege Denizi - [52.02 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2026-06-25 11:58:47
|39.89833
|33.41333
|6.96
|ML
|0.7
|Yahşihan (Kırıkkale)
|2026-06-25 11:39:29
|37.94000
|38.32556
|7.00
|ML
|1.1
|Merkez (Adıyaman)
|2026-06-25 11:33:33
|38.08889
|36.50944
|6.96
|ML
|1.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2026-06-25 11:05:32
|41.10333
|32.65806
|7.00
|ML
|1.0
|Merkez (Karabük)
|2026-06-25 10:46:48
|38.27806
|38.22417
|7.05
|ML
|1.4
|Yeşilyurt (Malatya)