Bakan Güler NATO Zirvesi öncesi duyurdu: SAMP-T ve PATRIOT dahil tüm seçenekler masada
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesi "Türkiye, hava savunmasını güçlendirmek için SAMP-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 6-7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
"TÜM SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR"
Bakan Güler, Türkiye'nin savunma sistemlerini güçlendirmek için Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ve ABD yapımı Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini vurguladı.
SAVUNMA HARCAMALARI MASADA
Güler ayrıca, NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarının konuşulacağını açıkladı.
SAMP/T HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KONYA'DA KONUŞLANDIRILDI
Geçtiğimiz günlerde Konya'ya NATO planı kapsamında SAMP/T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılmıştı.
26 Haziran'dan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.
KÜRECİK'E PATRIOT
25 Haziran'da ise NATO Daimi Savunma Planı kapsamında Almanya'ya ait bir Patriot hava savunma sisteminin Kürecik'e konuşlandırılmıştı.