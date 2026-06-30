Bakan Güler NATO Zirvesi öncesi duyurdu: SAMP-T ve PATRIOT dahil tüm seçenekler masada

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 6-7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜM SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR"

Bakan Güler, Türkiye'nin savunma sistemlerini güçlendirmek için Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ve ABD yapımı Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini vurguladı.