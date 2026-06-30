NATO'dan BAYKAR'a ziyaret: Bağımsız savunma sanayii yolculuğunun en güçlü örneklerinden biri

Ziyaret sırasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Canan Bayraktar ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tesisi gezen heyete şirketin savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve projeleri hakkında sunum yaptı.

Zirve öncesinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan müttefik ülkelerin meclis başkanları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Dolmabahçe Sarayı'nda dün (29 Haziran) düzenlenen zirvenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile müttefik ülkelerin katılımcı meclis başkanları ve üst düzey parlamenter temsilcileri, Baykar Teknoloji/Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçti.

Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan büyük NATO zirvesi öncesinde diplomatik trafik hız kazandı. Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları, Türkiye'nin savunma sanayiindeki öncü kuruluşu Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne anlamlı bir saha ziyareti gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyarette "Milli Teknoloji Hamlesi" idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar'ın eşi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın annesi Canan Bayraktar ile de görüştü.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın rehberliğinde gerçekleştirilen saha ziyaretinde, şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında heyete kapsamlı bir sunum yapıldı.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"NATO Parlamenter Zirvesi dolayısıyla İstanbul'da bulunan kıymetli mevkidaşlarımızla, savunma sanayiinde geliştirdiği yüksek teknoloji ürünleriyle, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden BAYKAR'ı ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk.

Ziyaretimiz vesilesiyle, Millî Teknoloji Hamlesi vizyonunun mimarı, merhum Özdemir Bayraktar'ın kıymetli eşi Canan Bayraktar Hanımefendi ile de bir araya geldik.

BAYKAR'ın ortaya koyduğu vizyon, geliştirdiği yenilikçi teknolojiler ve elde ettiği uluslararası başarılar, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizin bağımsız savunma sanayii yolculuğunun en güçlü örneklerinden birini teşkil etmektedir.

Nazik ev sahiplikleri için BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyor, tüm BAYKAR ailesine çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."

Geliştirdiği Bayraktar TB2, Akıncı ve Kızılelma gibi insansız hava araçlarıyla dünya harp doktrinlerini yeniden yazan BAYKAR, Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayii vizyonunun lokomotifi konumunda bulunuyor. İhracat başarılarıyla küresel pazarda da söz sahibi olan şirket, teknolojik inovasyonları ve operasyonel üstünlüğüyle tüm dünya orduları ve savunma analistleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel