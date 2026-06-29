Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlattı.

Tanrıyar, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıktı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tanrıyar, Aydın Kuşadası'ndaki kruvaziyer gemisinde bulunduğu yurt dışından dönerek teslim oldu.

Tanrıyar, SEGBİS aracılığıyla ifadesi alındıktan sonra Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tanrıyar'ın tüm dijital materyallerine el konuldu ve soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yapan Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. Tamar Tanrıyar kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında şüpheli Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildi.