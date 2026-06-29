5G ile yatırım rekoru | Türkiye mobilde Avrupa'nın zirvesinde | 3 ayda 73,1 milyar dakika konuştuk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin toplam yatırım tutarının 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştığını ve 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde bin 300 arttığını açıkladı.

Türkiye, 5G teknolojisine geçişle birlikte elektronik haberleşme altyapısında hamle dönemine girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan 2026 yılının ilk çeyreğine ait pazar verilerini paylaşarak sektördeki rekor büyümeyi duyurdu.

Türkiye, aylık ortalama 439 dakikalık mobil kullanım süresiyle Avrupa'daki liderliğini kimseye kaptırmadı.

263 MİLYARLIK YATIRIM

Elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin yatırımlarında yaşanan büyük sıçramaya dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5G Hizmetine İlişkin Yetkilendirme İhalesinin ardından 1 Nisan'da ülke genelinde hizmete sunulan 5G, üç ay gibi kısa bir sürede 43 milyonun üzerinde aboneye ulaşırken bu hızlı yaygınlaşmayı destekleyen yatırımlar hız kesmeden devam etti." dedi.

5G'nin sunduğu yüksek hız ve artan veri kapasitesi ihtiyaçları doğrultusunda işletmecilerin altyapılarını güçlendirdiğini belirten Uraloğlu, "5G ihalesinde oluşan bedelleri yatırım hesaplamalarına dahil ettiğimizde, yüksek kapasiteli iletişim için mobil iletişim yatırımları başta olmak üzere elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin toplam yatırım tutarı 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı. Böylece söz konusu yatırım miktarı, 2025 yılının ilk çeyreğine göre yüzde bin 300 artış gösterdi." diye konuştu.