Zehir kuryesi çevirmeye takıldı | Uyuşturucu zulası torpidodan çıktı
Uyuşturucu illetine karşı operasyonlar aralıksız sürdürüyor. Bakırköy ilçesinde devriye gezen motosikletli polisler şüphelendikleri otomobili durdurduklarında yoğun uyuşturucu kokusuyla karşılaştı. Aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş satışa hazır zehir paketleri, on binlerce lira suç geliri ele geçirildi. Farklı suçlardan sabıkası bulunan sürücü adalete teslim edilerek parmaklıklar ardına gönderildi. Zehir tacirlerine yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.
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- Bakırköy'de polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin torpido kısmındaki gizli bölmede 205,8 gram esrar ve 89 bin 100 lira ele geçirildi.
- Motosikletli Polis Timleri Ataköy bölgesinde şüpheli hareketler sergileyen araçta yoğun uyuşturucu kokusu tespit etti.
- Sürücü M.D.'nin farklı suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi.
- Gözaltına alınan şüpheli 26 Haziran tarihinde mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.
İstanbul sokaklarında gençleri zehirlemeye hazırlanan uyuşturucu tacirlerine yönelik amansız mücadele sürüyor. Bakırköy ilçesinde devriye gezen polis ekiplerinin dikkati, otomobil torpidosuna gizlenmiş zehir zulasını ortaya çıkardı.
Edinilen bilgiye göre Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Ataköy bölgesinde yürüttükleri çalışmalar sırasında şüpheli hareketler sergileyen otomobili durdurdu.
Aracın yanına yaklaşan ekipler içeriden gelen yoğun uyuşturucu kokusunu saptadı.
ZEHİR ZULASI TORPİDODA
Koku üzerine harekete geçen emniyet güçleri araçta detaylı arama başlattı. Yapılan incelemelerde otomobilin torpido kısmına özel olarak hazırlanmış gizli bölme tespit edildi.
Bölme içerisinde gençleri zehirlemek amacıyla satışa hazır hale getirilmiş paketli 205,8 gram esrar, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 89 bin 100 lira ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Kimlik kontrolü yapılan sürücü M.D'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda farklı suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Haziran tarihinde mahkemeye sevk edildi.Hakim karşısına çıkan zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.