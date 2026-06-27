Başkan Erdoğan'ı hedef alan Tanrıyar yurt dışına kaçtı: Yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen soruşturma başlatıp hakkında gözaltı kararı verdiği Tamar Tanrıyar’ın, 23 Haziran’da Marmaris’ten yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Bunun üzerine başsavcılık yakalama kararı çıkardı.
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlattı.
- Hakkında gözaltı kararı verilen Tamar Tanrıyar'ın 23 Haziran tarihinde Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı tespit edildi.
- Başsavcılık, yurt dışına çıkan Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkardı.
- Tanrıyar, yurt dışına gitmeden önce yayınladığı videoda 1 Temmuz'da döneceğini belirtmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatmıştı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyuna açık şekilde suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edilen Tamar Tanrıyar hakkında re'sen işlem başlatıldığı belirtildi.
YURT DIŞINA KAÇMIŞ
Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen Tamar Tanrıyar'ın Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı.
Emniyet güçlerinin yaptığı incelemeler sonucunda, Tanrıyar'ın 23 Haziran tarihinde Marmaris Deniz Hudut Kapısı'nı kullanarak yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.
Yurt dışına gitmeden önce sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayan Tamar Tanrıyar, söz konusu paylaşımında "1 Temmuz'da döneceğim" ifadelerini kullanmıştı. Gözaltı kararı sonrası sessiz sedasız ülkeden ayrılan Tanrıyar'ın, videoda iddia ettiği gibi 1 Temmuz'da Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.
Bunun üzerine başsavcılık, Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkardı.
İKİ SUÇTAN RE'SEN SORUŞTURMA
Açıklamada, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" ile 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirerek, sürecin devam ettiğini duyurdu.