Başkan Erdoğan'ı hedef alan Tanrıyar yurt dışına kaçtı: Yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyuna açık şekilde suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edilen Tamar Tanrıyar hakkında re'sen işlem başlatıldığı belirtildi.

YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen Tamar Tanrıyar'ın Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı.

Emniyet güçlerinin yaptığı incelemeler sonucunda, Tanrıyar'ın 23 Haziran tarihinde Marmaris Deniz Hudut Kapısı'nı kullanarak yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Yurt dışına gitmeden önce sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayan Tamar Tanrıyar, söz konusu paylaşımında "1 Temmuz'da döneceğim" ifadelerini kullanmıştı. Gözaltı kararı sonrası sessiz sedasız ülkeden ayrılan Tanrıyar'ın, videoda iddia ettiği gibi 1 Temmuz'da Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

Bunun üzerine başsavcılık, Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkardı.