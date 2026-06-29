Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı! Paparazzi tetikçiye adli kontrol
Hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan re’sen soruşturma başlatılan ve yakalama kararı çıkarılan Tamar Tanrıyar, Kuşadası’nda gözaltına alındı. SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Tanrıyar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıyar'ın bütün dijital materyallerine el konulduğunu duyurdu.
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlattı.
- Tanrıyar, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıktı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- Tanrıyar, Aydın Kuşadası'ndaki kruvaziyer gemisinde bulunduğu yurt dışından dönerek teslim oldu.
- Tanrıyar, SEGBİS aracılığıyla ifadesi alındıktan sonra Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Tanrıyar'ın tüm dijital materyallerine el konuldu ve soruşturma devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yapan Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.Tamar Tanrıyar kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında şüpheli Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmış ve şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
23 HAZİRAN'DA YURT DIŞINA KAÇMIŞTI
Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
KUŞADASI'NDA YAKALANDI
Tanrıyar, Aydın Kuşadası'ndaki bir kruvaziyer gemisinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan paparazzi tetikçinin emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirileceği öğrenildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar isimli şahıs yurtdışından kendisi gelerek Kuşadası'nda teslim olmuştur. Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Tamar Tanrıyar, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tanrıyar'ın bütün dijital materyallerine el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar bugün sabah saatlerinde bulunduğu ülkeden kendisi gelerek Kuşadası'nda teslim olmuş ve akabinde segbis aracılığıyla ifadesi alınmış halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla sevk edildiği Sulh Ceza hakimliğince şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin tüm dijitallerine el konulmuş olup soruşturma titizlikle devam etmektedir."